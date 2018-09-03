TRT'de gözler 9 Eylül'e çevrildi

MEDYA RADAR/ Geçtiğimiz ay yayınlanan KHK ile gergin bir bekleyişe giren TRT çalışanları için zaman gittikçe daralıyor.



9 EYLÜL KRİTİK TARİH



Medyaradar’ın TRT’ye yakın kaynaklardan ulaştığı bilgilere göre; 9 Eylül günü TRT için yepyeni bir tarihin başlangıcı olacak ve o tarihe kadar erken emeklilik teşviki ile yeniden yapılanma planlaması çerçevesinde gönderme işlemi tamamlanacak.



MEMURİYETE KAYDIRILACAK



Kadrolu personel sayısı yaklaşık 7 bin olan TRT’de 2 bin kişi erken emekliliğe hak kazanmış durumda.



Ancak teşvik emekliliği reddeden editör ve muhabir sayısı oldukça fazla.



Üst yönetim bu sorunu, emekliliği reddeden çalışanları devlet memurları havuzuna iterek çözmeyi planlıyor.



Ayrıca 2 bine ek 3 bin kişinin daha farklı kurumlara gönderilmesi gündemde.



BOŞALT-DOLDUR İDDİASI



Daha önce Deutsche Welle Türkçe’den Burcu Karakaş, TRT’de şu an emeklilik üzerinden mobing uygulandığını ve iktidara yakın kişilerin yüksek ücretle işe alınabilmesi için kadroların boşaltıldığını iddia etmişti.



DIŞ YAPIMDAN SPİKER DEVRİ BİTİYOR



Yine Medyaradar ekibinin ulaştığı bir diğer bilgiye göre ise; bundan böyle TRT’de dış yapım üzerinden spiker, editör, yönetmen, yapımcı ve program danışmanı çalıştırma dönemi de sona erecek.



Ayrıca Anadolu Ajansı’ndan geçici görevlendirme ile TRT Haber’e gönderme uygulaması da bitirilecek.