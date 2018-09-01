Hürriyet yazarı sordu: Erkek tuvaletlerinde...

Hürriyet'ten Ömür Kurt, "Bez değiştirme ünitesi erkek tuvaletlerinde neden yok?" sorusunu yönelterek, Türkiye'de çocuk bakmanın anneye ait olduğuna dair 'yanlış' bir kanı olduğunu gündeme getirdi. Kurt, kadın tuvaletlerinde ‘bebek bezi değiştirme ünitesi’ olduğunu ancak erkek tuvaletlerinde olmadığını yazarak bu durumu eleştirdi.

Ömür Kurt, 'Babalar da pekâlâ çocuk bakımıyla ilgilidir, ilgili olmalıdır. Bu durumun çocuğun sağlıklı gelişimi için de çok önemli olduğu konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor" diyerek yazısını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde çocuk bakmanın sadece annenin işi olduğuna dair çok yanlış bir kanı var. Üstelik bu durum zihinlerimize öylesine yer etmiş ki, babanın olduğu ortamlarda çocuklarla ilgili alanlar yok denecek kadar az.

Özellikle kamuya açık yerlerde, örneğin kadın tuvaletlerinde ‘bebek bezi değiştirme ünitesi’ var, ama erkek tuvaletlerinde yok. Çünkü erkeğin bebek bakmayacağı, bebeğinin bezini değiştirmeyeceği veya buna ihtiyaç duymayacağı gibi bir genel kabul var. Oysaki yanlış! Babalar da pekâlâ çocuk bakımıyla ilgilidir, ilgili olmalıdır. Bu durumun çocuğun sağlıklı gelişimi için de çok önemli olduğu konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

Taciz sadece ‘erkeklere mahsus’ bir şey değil!

Babaların bez değiştirmesi için erkek tuvaletlerinde de böyle alanlar olması konusu açılınca bu durumun çocuk tacizcileri için de kapı aralayacağı düşünülüyor. Oysaki çocukları sadece erkekler taciz etmiyor. Tacizci kadınlar da var. Zihnimizdeki bu cinsiyetçi ön yargıları kırmamız gerekiyor. Çocukları korumak ilk önce anneye ve babaya düşüyor."