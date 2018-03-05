Sözcü yazarı Rahmi Turan, 2019'daki seçimlerin hayati derecede önemli olduğunu ve seçime dair kuşkuların daha şimdiden başladığını yazdı.

Rahmi Turan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Önümüzdeki yıl Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimleri var…

Erkene alınmadığı takdirde 2019 yılının Kasım ayında yapılacak seçimler Türkiye için hayati derecede önemli…

Hamlet'in sözleri gibi:

“Olmak ya da olmamak! İşte bütün mesele bu!”

Türk ulusu olarak ya varlığımızı daha da güçlenerek sürdüreceğiz, ya da dağılıp yok olma sürecine gireceğiz!

İnsanın en değerli hazinesi aklıdır… Eğer toplum olarak aklımızı kullanmazsak, ülkemizi bin bir tehlike bekliyor demektir.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde “Dürüstlük ve güven” içinde yapılması, adalet ilkesinden şaşılmaması gerekiyor.

Fakat… Kuşkular bir buçuk yıl öncesinden başladı bile…

2019 seçimleri daha şimdiden şaibeli!

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CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, nüfus kayıtlarında değişiklik yapıldığını iddia ederek “Türkiye bu büyük skandal kayıtlarla âdil bir seçim yapamaz” dedi.

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Haluk Pekşen'in tespitlerine göre:

“Ölmüş insanların kayıtlarıyla oynanarak nüfusta yeni bir vatandaşlık numarası ile sahte kimlikler oluşturuldu.”

İddiasının belgelerini gösteren Haluk Pekşen şöyle dedi:

“Türkiye bu durumda seçim değil, seçim aldatmacası yaşar! Bu kayıtlarda sağ görünen insanlara seçmen kartı çıkarılmış mıdır? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. Skandal kayıtlar esas alınarak yapılan ve yapılacak olan seçimlerin meşruluğu yoktur.”

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16 Nisan 2017 referandumunda tereddüt yaratan kararlarıyla şaibeye ve yüksek kurula yakışmayan “Sahtecilik iddialarına” muhatap olan Yüksek Seçim Kurulu bu defa işi çok sıkı tutup, herhangi bir şüpheye yer vermemelidir. Şimdiden gerekli önlemler alınmaz da aynı skandallar yeniden yaşanırsa bunun vebali büyük olur!