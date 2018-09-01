DHA'da o isimle yollar ayrıldı!

Demirören Medya'nın şirketleri bünyesinde bulunan Demirören Haber Ajansı'ndan iki ayrılık haberi geldi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Bodrum bürosunda 2 ayrılık yaşandı.

Bodrum Büro Şefliği'nde foto muhabiri olarak çalışan Nilüfer Demir Kandırmış ile muhabir Yaşar Anter'in kurumla yolları ayrıldı.

Nilüfer Demir Kandırmış, 2015 yılında Suriye'den kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışırken ailesiyle birlikte bindikleri botun alabora olması sonucu ölen Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedenini fotoğraflamıştı. “Mülteci sorununu” dünyanın gündemine oturtan fotoğraf, TIME dergisi tarafından yılın 10 fotoğrafı arasında gösterilmiş, BM Gazeteciler Derneği "altın ödül"üne, TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2016 yarışmasında 'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülüne ve Sedat Simavi 'Gazetecilik' ödülüne layık görülmüştü.