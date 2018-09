Gazetelere kur zammı!

BirGün gazetesinden yapılan açıklama şöyle:

Yakın bir zamanda benzer bir duyuru ile karşınıza çıktığımızın farkındayız, fakat üzülerek belirtmeliyiz ki gazetemizin fiyatına zam yapmak durumundayız. Gazetemiz bugünden itibaren 2,5 lira.

Ülkenin “tek adam rejimi” ile içine düştüğü çalkantılı süreç bugün hayatın her alanında gördüğümüz ekonomik krizi beraberinde getirdi. Kendi kâğıdını üretecek potansiyele sahip olan ülkemiz, AKP politikaları ile kâğıtta dışa bağımlı hale geldi. Dövize endeksli kâğıt fiyatları yüzünden pek çok yayın organı kapanma riskiyle karşı karşıya. Son zam yaptığımız dönemde 3,7 lira olan dolar bugün 6,5 lirayı geçiyor. Kâğıt ve matbaa başta olmak üzere tüm kalemlere ardı ardına zam geliyor. Ülkemizi yönetenler ise bu rezalet ekonomi yönetiminin sorumluluğunu almaktan kaçınıyor.

BirGün çalışanları olarak adaletsizliğe ve zulme karşı tüm yurttaşların sesi olmak için pek çok bedel ödüyoruz. Mahkeme kapılarında, tazminat cezaları ile boğuşarak geçen günlerde bizleri ayakta tutan şey mesleğimize olan bağlılığımız ve halkımıza olan sevgimizdir. Bu bilinçle bizler sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz. Direnmeye, her gün daha iyi BirGün çabasını sürdürmeye, sizlerin desteğiyle devam edeceğimize inanıyoruz.

Desteğinizi hissettikçe daha çok çalışıyoruz. Dijital alanda önemli yenilikler yapıyoruz. Sitemizi yeniliyor ve önümüzdeki hafta yayına almayı planlıyoruz. Son bir yılda her gün canlı yayınlar ve stüdyo konukları ile BirGun.Tv adıyla yayınlar yapmaya başladık, gündeme dair kısa videolar çektik. Her gün infografik haberler hazırlıyoruz. Bu üretimleri yeni sitemizle daha görünür hale getiriyoruz. Çoğu zaman yokluğundan şikâyet ettiğiniz akıllı telefon uygulamalarımızı önümüzdeki ay devreye sokuyoruz.

Basılı gazetede fikre, arka plana, analize, ağırlık veren bir gazete olmaya çalıştık, çalışıyoruz. Mutfağımızı güçlendirmek için bu yaz döneminde aramıza pek çok yeni dostumuz katıldı, onlara da “hoş geldiniz” diyoruz. Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Aziz Konukman ile güçlenen ekonomi servisimizden sonra dış politika, kültür sanat ve siyaset alanında da aramıza yeni katılımlar olacak. BirGün Minibüsü ile halkla buluşup halkın sorunlarını dinliyoruz. Haberlerimiz, manşetlerimiz ödül alıyor, değer görüyor. Pazar ekimiz her pazar gündemi belirlemeye devam ediyor. Kültür dergimiz Bavul her ay 20 bini aşkın okura ulaşıyor.

Yılmıyoruz, direniyoruz. Özgür bir ülke, çağdaş bir toplum için kalemimizi, değerlerimizi satmadan işimizi yapıyoruz. Özgür kalmak her türlü sermaye, iktidar odağının uzağında olmayı, ekonomik gücünü halktan almayı, her türlü cezayı, tehdidi geri çevirebilmeyi gerektirir. Bunun için okurlarımıza güvenmekten başka seçeneğimiz de yok. Bağımsız bir gazete çıkarmaya devam edebilmek için her daim desteğinize ihtiyacımız var. Biliyoruz ki bu ülkede özgürlüğün bir bedeli var.