Star Haber yenileniyor: 'İşe temelden girilmiş'

Posta yazarı Mesut Yar, Star Haber'in haber stüdyosunda hummalı bir çalışma olduğunu yazdı.

Kanallar yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürürken Mesut Yar Star Haber'in yeni sezon detaylarını

kaleme aldı.. Star Haber'in görsele büyük yatırım yaptığını söyleyen Yar, " En görkemli haber stüdyosuyla Star Haber vitrinini iyiden iyiye öne çıkaracakmış" ifadelerini kullandı.

İşte Yar'ın bugünkü yazısından "Star Haber yenileniyor" başlıklı o bölüm:

Star Haber ve Nazlı Çelik, 17 Eylül akşamı yeni sezonu açacak. Duyduğum kadarıyla bu yıl görsel anlamda en büyük yatırımı Star Haber yapıyormuş...

Ana haber stüdyosu bildiğin yıkılıp yeniden yapılıyor. Nazlı önceki gün inşaat halindeki stüdyodan takipçilerine bir kare göndermiş. Gördüğüm kadarıyla işe temelden girilmiş, bildiğim kadarıyla da en görkemli haber stüdyosuyla Star Haber vitrinini iyiden iyiye öne çıkaracakmış... Haberde içerik kadar vitrin de önemli; böyle bir yenilenme her anlamda fark yaratabilir. Şimdiden hayırlısı...