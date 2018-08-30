Habertürk'te üst düzey ayrılık!

Ciner Yayın Holding, Gazete Habertürk'ün kapanmasından sonra küçülmeyi diğer yayın organlarında da sürdürme kararı almıştı.

Gazete Habertürk 5 Temmuz 2018'de son baskısını yapmış ve digital dönüşüm projesi kapsamında kurum içinde bazı önemli pozisyon değişiklikleri gerçekleşmişti.

Bu değişikliklerden birisi de Habertürk.com.tr'de yaşanmış, Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna son olarak Habertürk Gazetesi'nin Ekonomi Müdürlüğü görevini yürüten Yavuz Barlas getirilirken daha önce Habertürk Gazetesi'nde Genel Koordinatör olarak görev yapmakta olan Ayşe Özek Karasu ise Habertürk.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak atanmıştı.

Ayşe Özek Karasu'nun bu görevi 20 gün sürdü.

Karasu, Ciner Yayın Holding'in yüzde 50 oranında küçülme kararı üzerine görevine son verilen ilk üst düzey isim oldu.

Meslek hayatı içinde Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Koordinatörlük olmak üzere 35 yıla yakın süredir çeşitli gazetelerde çalışan Karasu, kuruluşundan itibaren Habertürk bünyesinde görev yapıyordu.