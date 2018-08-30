'AKP, gazetecileri düşman gibi görüyor'

Yarkadaş, "AKP'nin medyayı düşman gibi görme anlayışı, soruşturma, gözaltı ve tutuklamaları da beraberinde getiriyor" dedi.

Medyaya Yönelik Hak İhlalleri Raporu'nun Ağustos ayına ilişkin verilerini açıklayan CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Gazeteciler bu ay da baskılardan nasibini aldı" diye konuştu.

180 GAZETECİ CEZAEVİNDE

Raporunu Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP PM Üyesi - KARŞI Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem'e ithaf ettiğini belirten Yarkadaş, "Eren de diğer 179 gazeteci gibi yazdıklarından dolayı zindanda tutuluyor" dedi.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gece katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmanın medyanın iktidar eliyle getirildiği noktanın özeti olduğunu belirten Yarkadaş şöyle konuştu:

"180'in üzerinde gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye'de Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninin açılış konuşmasını AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor ve medyanın demokrasideki öneminden bahsediyor. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim... Erdoğan konuşmasında 'Manşetlerle çarpışa çarpışa buraya geldik... Artık dengeli bir medya var' diyor. Bu sözler iki açıdan değerlendirilmelidir."

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çarpışma' militer bir kavramdır... Erdoğan iktidara gelebilmek için gazetecilere karşı savaştığını söylüyor. İşte bu dil, gazetecileri muhalif değil, düşman gibi görmenin itirafıdır... Bu anlayış hüküm sürdüğü için muhalif gazetecilere nefes bile aldırılmıyor. Soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar bu yüzden hız kesmiyor."

"GAZETECİLİĞİN ÖLÜM İLANI..."

Erdoğan'ın "Artık dengeli bir medya var" sözlerini de değerlendiren Yarkadaş, şöyle konuştu:

"El konularak yandaşlaştırılan medyanın yayın politikası ve merkez medyanın iktidar eliyle ehlileştirilmesi Erdoğan'ı nispi de olsa memnun ediyor. Bu sözler aslında gazeteciliğin ölüm ilanından başka bir şey değildir. İktidar gazetecilerden memnun olduğunu söylüyorsa, gazeteciler artık işlerini yapmıyor demektir."

"DİRENENLER DE VAR..."

Erdoğan'ın "dengeli gazeteciler"ine rağmen, iktidar değil kamu adına gazetecilik yapmakta ısrar eden medya mensuplarının mücadelesini sürdürdüğünü belirten Yarkadaş "Mesleğin hakkını vermek için çaba gösterenler ne yazık ki baskılara maruz kalıyor" dedi.

"Gazetecilikle ısrar edenler"in Ağustos ayında da iktidarın baskısına maruz kaldığını belirten Yarkadaş, "Elimdeki veriler, gazetecilerin yaşadığı zorlukların fotoğrafını ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

BASKININ RÖNTGENİ

Yarkadaş, Ağustos ayında yaşananları şöyle özetledi:

"1 gazeteci tutuklandı. 1 gazeteci gözaltına alındı. 2 gazeteciye hapis cezası verildi; 1 gazeteciye dava açıldı. 1 gazeteci saldırıya maruz kaldı ve darp edildi. 1 TV kanalına para cezası verildi. 1 gazeteci tazminat verilmeden kovuldu. 1 habere erişim engeli getirildi; 1 köşe yazısı sansüre uğradı.1 haber sitesi ise erişime engellendi. Muhalif gazeteler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın basın toplantısına yine davet edilmedi."

EVRENSEL'E YASAK!

Evrensel Gazetesi'nin Erzurum Cezaevi'ne keyfi bir şekilde sokulmadığını da belirten Yarkadaş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrı yaptı. Yarkadaş, "Daha dün üç bakanla AB'ye seslendiniz. AB'ye gazetecileri tutuklatıp gazeteleri cezaevine aldırmayarak mı girmeyi düşünüyorsunuz" diye sordu.

Yarkadaş, yüzde 93 engelli raporu olmasına rağmen cezaevinde tutulan ve beş aydan bu yana Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleyen Gazeteci Metin DURAN'ın tahliye edilmesini de istedi.

GAZETECİLERİN AĞUSTOS AYINDA UĞRADIĞI BASKILARIN DÖKÜMÜ :