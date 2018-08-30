Habertürk'te kriz köşe yazarlarına da sıçradı

9 yıldır Ciner Medya Gurubu'na bağlı olarak yayın yapan Habertürk gazetesi, temmuz ayında reklamların azalması ve artan baskı maliyetleri nedeniyle yayın hayatına son vermişti. Gazetenin kapanmasıyla birlikte 200’ü aşkın isimle yollar ayrılmış, ekipten bir kısım ise dijital ve televizyona geçmişti.

Ekonomik olarak zor durumda bulunan Ciner Grubu’ndan dün yeni bir küçülme haberi daha gelmiş ve Show TV, Bloomberg TV ve Habertürk TV’de de ciddi bir tenkisat olacağı ortaya çıkmıştı.

Yeni tenkisatta küçülme oranının yüzde 50’yi bulacağı ve kurumdaki her iki kişiden birinin işine son verileceği öğrenilmişti.

Edinilen bilgiye göre; kurumun ünlü köşe yazarlarının iş akitlerinin fesih edilmesi gündemde...

Buna göre bazı köşe yazarlarının iş akitleri feshedilecek ve maliyetleri nedeniyle bazılarıyla yollar ayrılacak. Geri kalan isimlerden ise kurum bünyesinde telif karşılığı yazılar yazmaları istenecek.

Aralarında ünlü kalemlerin bulunduğu bu isimlerin yönetimin teklifine nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.