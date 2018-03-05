Cinsel istismarda kimliği deşifre edenlere ceza

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile hükümetin cinsel istismar cezalarıyla ilgili yapılan çalışmaları yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin yazısına göre, mağdurun kimliğini deşifre eden medya organları ve ya kişilere de cezalar geliyor.

Selvi'nin bugünkü yazısı şöyle:

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığında oluşturulan cinsel istismarla ilgili komisyonun çalışmaları bugün Bakanlar Kurulu’nda ele alınacak.

Recep Akdağ, yapılan çalışmalarla ilgili kabineye bir sunum yapacak. Baştan bilgi vereyim, cinsel istismar mağdurlarının ve ailesinin tanınmasına neden olacak haber, yayın, görüntü ve sosyal medya paylaşımlarına ceza geliyor.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile konuştum. “Cinsel istismar konusunda sadece cezaların yükseltilmesi açısından değil, riski önleme ve mağduru koruma yönünde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Cinsel istismar konusu ne zaman gündeme gelse, ilk olarak cezaların arttırılması ön plana çıkıyor. Elbette ki toplum vicdanı bu tür sapıklıklar karşısında isyan ediyor. Ama işin sadece cezai yönü yok ki. Önemli olan çocuk mağdur olmadan bu işi önleyebilmek. Fiil gerçekleştikten sonra çocuğun ve ailenin deşifre olmasını engelleyip, onları topluma kazandırabilmek.

RİSKLERİN AZALTILMASI

Cinsel istismar komisyonu üç başlık altında çalışıyor:

1- Risklerin azaltılması.

2- Mağdur ve ailenin korunması. Bu kapsamda Çocuk İzleme Merkezleri’nin (ÇİM) sayısı ilk aşamada 31’den 47’ye çıkarılacak.

3- Cezaların arttırılması.

Başbakan Yardımcısı Akdağ’a cezaların arttırılması konusunda yapılan çalışmaları sordum.



“Cinsel istismar suçlarında takdir indirimini kaldıracağız” dedi. Takım elbiseli, kravatlı sapıklara uygulanan iyi hâl indirimi kaldırılıyor. “12 yaş altında tecavüze ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını tartışıyoruz” diye ekledi.

İlk başlarda cezaların arttırılması üzerinde duruluyordu, çalışmalar ilerledikçe risklerin azaltılması, mağdurun ve ailenin korunması boyutu ön plana çıkmaya başladı.

1- Öncelikli hedef, cinsel istismarı önleyici tedbirler geliştirmek. Bu başarıldığı takdirde hem cinsel istismar gerçekleşmemiş, hem de mağdur yaşatılmış olacak.

2- Cinsel istismar mağdurunun ve ailenin deşifre olmasını önlemek.

3- Cinsel istismar suçu hastalık olarak değil, sapkınlık olarak tanımlanacak. Kimyasal hadımla birlikte sapıkların cezalarını çekmelerinden sonra da hayat boyu izlenmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulacak. Sapıklara yer değiştirdiklerinde polise bildirimde bulunma zorunluluğu getiriliyor.

4- 12 yaş altına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getiriliyor. 12 yaş üstü en üst sınırdan cezalandırılmak üzere kademelendiriliyor ve cinsel istismar suçlarında iyi hâl indirimi kaldırılıyor.



Risklerin azaltılması konusunda kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Hayatımıza bazı yenilikler girecek. Recep Akdağ, “Çocuklarla ilgili mesleklerde çalışanların iyi seçilmesi gerekiyor. Bunların işe alınmasında psikoteknik yöntemler kullanılacak” dedi.

KİMLİĞİ, ADRESİ DEŞİFREYE CEZA

Cinsel istismar konusunda medyaya da büyük görevler düşüyor. Başbakan Yardımcısı Akdağ, “Medya ile bir araya geleceğiz. Bu mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini konuşacağız. Onların önerilerini alacağız, desteklerini isteyeceğiz. Bu mücadelede medyanın rolünü çok önemsiyoruz. Mağdurun yaşadığı yerin anlaşılmasını sağlayacak görüntü ve yayınların yapılmaması gerekiyor. Buna yönelik tedbirler getireceğiz. Otokontrol sistemine önem veriyoruz” diye konuştu.

Ayrıca bu tür yayınları yapanlara cezai yaptırım geliyor. Sayın Akdağ’dan konuyu biraz daha açmasını istedim. “Fiil işlendiğinde çocuğun ve ailenin deşifre olmaması lazım. Yayınlarda çocuğun isminin baş harfinin verilmesi yetmiyor. Mağduru deşifre edecek görüntülerin gazetelerde, televizyonlarda, internet sitelerinde ve sosyal medyada yayınlanmasını önleme konusunda seri olacağız. Seri bir şekilde müdahale eden mekanizmalar oluşturacağız. Ayrıca bunları yayınlayanlara da ağır cezai yaptırımlar getiriyoruz. Yayınladıkları görüntülerle mağdurun yaşadığı semti, mahallesi, beldesi, okulu, yurdu gibi yerlerle mağdurun tespit edilmesini sağlayanlara cezai yaptırımlar gelecek” dedi.

Cinsel istismar konusunda yapılan çalışmaları paylaşmaya devam edeceğim. Çocuklarımızı, geleceğimizi ilgilendiren bu konuda büyük bir seferberlik içinde olmamız gerekiyor.

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