Kriz Ciner Medya'yı da vurdu!

Ciner Medya Grubu koridorlarından gelen bilgilere göre küçülme kararı Show TV, Bloomberg TV ve Habertürk TV ile idari ve teknik bölüm personeliyle devam edecek.

Türkiye'de dövize bağlı olarak yaşanan ekonomik kriz devam ediyor. Bu durum tüm sektörleri de etkiliyor.

Bünyesinde binlerce kişiyi çalıştıran Ciner Medya Grubu küçülme kararı almıştı. Küçülme kararının, Show TV, Bloomberg TV ve Habertürk TV ile idari ve teknik bölüm personeliyle devam edeceği iddia edildi. Habertürk gazetesinin kapanmasıyla yaklaşık 250 gazeteci ve idari personel işssiz kalmıştı.

Medyaradar'ın haberine göre, medya grubunda küçülme oranının yüzde 50 olacağı her iki kişiden biri ile yolların ayrılmasının planlandığı belirtiliyor. Küçülme kararından sonra Ciner Holding'in medya grubunu da Taksim'de bulunan merkezinden taşıyacağı ileri sürülüyor.

Bu konuda Sefaköy, Zincirlikuyu alternatifleri üzerinde durulduğu öğrenildi.

Küçülme kararıyla birlikte medya grubundaki çalışan sayısının 500-600 arasına düşeceği belirtiliyor.