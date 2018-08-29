Ciner Grubu çalışanlarına şok: 2 çalışandan biri...

Ciner Yayın Holding, Gazete Habertürk'ün kapanmasından sonra küçülmeyi diğer yayın organlarında da sürdürme kararı aldı.

Ciner Medya Grubu koridorlarından gelen bilgilere göre küçülme kararı Show TV, Bloomberg TV ve Habertürk TV ile idari ve teknik bölüm personeliyle devam edecek.

Küçülme oranının yüzde 50 olacağı her iki kişiden biri ile yolların ayrılmasının planlandığı belirtiliyor. Küçülme kararından sonra Ciner Holding'in medya grubunu da Taksim'de bulunan merkezinden taşıyacağı belirtiliyor.

Bu konuda Sefaköy, Zincirlikuyu alternatifleri üzerinde durulduğu öğrenildi.

Küçülme kararıyla birlikte medya grubundaki çalışan sayısının 500-600 arasına düşeceği belirtiliyor. Habertürk gazetesinin kapanmasıyla yaklaşık 250 çalışan işssiz kalmıştı.