Gazeteciye örgüte yardım ve propaganda davası

İSMAİL SAYMAZ/HÜRRİYET- İddianamede, “FETÖ’nün 24 Haziran’daki genel seçimler öncesi ve sonrasında meşruluğa gölge düşürerek, toplumsal kargaşa yaratmaya çabaladığı ve bu yolla örgütü canlandırmak, lider ve üyeleri cezaevinden kurtarmak için uğraş verdiği” belirtildi. Bu süreçte, Öztürk’ün ‘gazetecilik’ adı altında bu amaca hizmet için darbe girişimi ve yargılamalarla ilgili paylaşımda bulunarak, örgüt ve darbeciler lehine algı oluşturduğu öne sürüldü. Öztürk’ün, yargılamaları itibarsızlaştırmak adına ‘Deniz Kuvvetlerinin En Karanlık Günü: 15 Temmuz’ adlı belgesel hazırladığı ve seçimlere bir aydan az bir süre kala Twitter’da paylaştığı ifade edildi.

İddianamede, “Sözde belgeselde darbe girişiminin kontrollü olduğu hezeyanı üzerine kurgulanan alışıldık senaryolara yer verdiği, darbeye karşı durmuş kişilerin hain olarak gösterildikleri” belirtildi. Belgeselin FETÖ’cü olarak bilinen ‘Sürgün Binbaşı’ isimli Twitter hesabında yayınlanan 61 sayfalık dökümanla aynı içerikte olduğu belirtilerek, örgüt üyeleri ile Öztürk arasında yöntem ve içerik bakımından irtibat olduğu iddia edildi. Öztürk’ün 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi için Marmaris’e giden ekibin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş’i Twitter’da akladığı ve masum gösterdiği ileri sürüldü. İlk duruşma, 1 Kasım’da yapılacak.