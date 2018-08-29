SÖZCÜ'ye ambargoya tepki!

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın muhalif kimlikleriyle bilinen yayın organlarını toplantılarına çağırmamasını eleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ' Türkiye için kazanç vakti' başlıklı bir toplantı düzenlediğini belirten Yarkadaş, "Başta SÖZCÜ olmak üzere hiçbir muhalif gazete ve TV, bu toplantıya davet edilmedi. Bunun anlamı halkın haber alma hakkını engellemektir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' başlıklı toplantısına SÖZCÜ’nün hem çağırılmaması hem de ilan ambargosu uygulanması, halkın haber alma hakkının gasp edilmesidir.

Bu tutum, reklam ve ilanların sadece yandaşlara verileceğinin de göstergesidir.

Bakanlık, bu ayrımcı tutumuyla, aslında gazeteyi değil halkı cezalandırıyor.

Ucuz konut satıyorsan, bu konutlardan SÖZCÜ okurlarının haberdar olmasını niye engelliyorsun?

Ucuz konutları sadece AKP'ci gazeteleri okuyanların alma hakkı mı var?

Türkiye bu kafayla yol alamaz..."