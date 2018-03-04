Yavuz Bingöl'ün kızına TRT'den kötü haber

Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, yapımcılığını "yandaş değil uyumluyum" diyen diyen türkücü Yavuz Bingöl'ün kızının yaptığı TRT'de ekrana gelen ve tartışmalara neden olan Evlilik Okulu ile ilgili final yapacağı duyumu aldığını yazdı.

Yavuz Bingöl'ün kızı TRT'den ne kadar maaş alıyor?



Yavuz Bingöl’ün kızının TRT’ye program yaptığını ortaya çıkarmasının ardından Posta gazetesi yazarı Mesut Yar yaşanan son gelişmeleri yazdı. t Yar, yapımcılığını Yavuz Bingöl'ün kızının yaptığı TRT'de ekrana gelen ve tartışmalara neden olan Evlilik Okulu programının final yapacağını iddia etti.

İşte Mesut Yar'ın bugünkü yazısından "Çok sıkı işler yola çıktı" başlıklı o bölüm:

"Eğitim yılı hızlı bitti"

“Evlilik Okulu” isimli iş TRT’nin başını ağrıttı biraz. Yapımcısının Yavuz Bingöl olduğu iddia edildi ve iş siyasileştirildi. Bir organik bağ var mı bilemem ama TRT işi önemsiyordu...

Reytinglerde günlük bir işin istenen sonucu alamaması özel kanallar kadar kamu kanalının da dikkate aldığı bir şey artık...

Sadece buradan hareketle, baş ağrısı filan olmadan final kararını aldığını duydum programın. Doğruysa eğitim yılını en hızlı bitiren okul olarak geçecek tarihe!"