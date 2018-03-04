Söz dizisinin kadrosuna hangi ödüllü oyuncu katıldı?

Medyatava - Star'ın 'Söz' dizisi Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğuna oturduğu reyting rekortmeni dizinin kadrosu, her hafta ünlü oyuncularla daha da güçlendiriliyor.

Tims&B imzalı dizinin kadrosuna son olarak ödüllü oyuncu Ruhi Sarı katıldı. Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Aytaç Şaşmaz ve Görkem Sevindik gibi çok sayıda ünlü oyuncunun rol aldığı dizide Ruhi Sarı, Ortadoğu temsilcisi olan bir baron rolüne hayat veriyor. Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı dizi, youtube'ta da izlenme rekorları kırıyor.