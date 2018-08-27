Gazetelerden dolar kararı: Umutlar tükendi

Nil KAHRAMANOĞLU - YURT/ İzmir yerel medyası 'Pazar' krizi yaşıyor. Döviz kurundaki hızlı yükselişle birlikte ithal girdiler nedeniyle yükselen matbaa giderleri İzmir'in günlük gazetelerini vurdu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin gazetesi olan Dokuz Eylül ile birlikte Ege Telgraf, Haber Ekspres, Yeni Bakış, Ticaret, Yenigün ve İlkses gazeteleri pazar günleri okuyucunun karşısına çıkmama kararı aldı.

Ortak karar sonrası İzmir basın camiasının sorunları bir kez daha gündeme gelirken, en büyük problem olan finans konusunun nasıl çözüleceğiyse belirsizliğini koruyor.



Dilekçeler Verilecek

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Basın İlan Kurumu'na gidecek olan imtiyaz sahipleri ve gazete yetkilileri pazar günleri çıkmama kararına ilişkin dilekçe verecek. Öte yandan gazetecilerin aldığı ortak kararın geçerlilik süresinin ne zamana kadar süreceği henüz bilinmezken, yerel seçim sürecine girerken, reklam geliri beklentilerinin de düşük olması, sektörde umutsuzluk yaratıyor.