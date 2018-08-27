'Steve Jobs hep adi bir herifti'

Öz kızına ağır hakaretler ettiği iddia edilen Apple'ın kurucusu Steve Jobs ile ilgili ABD medyasında ölümünden çok sonra bile ağır yazılar kaleme alınırken, Habertürk yazarı Oray Eğin de Jobs'un her zaman kuralları ihlal eden biri olduğunu savundu.

27 Ağustos tarihli Habertürk'teki köşe yazısında Eğin, Silikon Vadisi'nin ilk mühendislerinin mütevazı, sevimli adamlardan oluştuğunu, ardından erkekler kulübüne Jobs'un dahil olarak her şeyi yerle bir ettiğini yazdı.

Jobs için, "Hep terbiyesiz, huysuz, kendini beğenmiş, egomanyak ve saplantılı biriydi Jobs. Bu özelliklerini para ve şöhretten sonra edinmedi, garajda yakın arkadaşı Steve Wozniak’la (“Woz”) çalışırken bile inatçıydı. Woz’a kalsa Apple sadece bir bilgisayar olarak kalacaktı, Jobs ise o garajda teknolojiyi hayatımızın bir uzantısı haline getirdi" yorumunu yapan Eğin, Jobs'un her zaman en doğruyu kendisinin bildiğine inandığını dile getirdi.

Walter Isaacson yazdığı “Steve Jobs” isimli biyografide Apple kurucusu ile ilgili detaylara yer verildiğini hatırlatan Eğin, kitapta Jobs'un hemen hiçbir zaman hız sınırına uymadığı, arabasını bile bile engelliler için ayrılan özel yere park ettiğinin anlatıldığını aktardı.

Jobs'un kızı Lisa ile olan inişli-çıkışlı hikayesinin 'Steve Jobs' filminde de gösterildiği haliyle dengesiz bir baba-kız ilişkisini yansıttığına işaret eden Eğin, kızının yeni çıkan kitabıyla ilgili The New York Times Gazetesinde yayımlanan söyleşiye değindi ve ekledi:

"Steve Jobs, hastanede kendisini ziyarete gelen kızına “Tuvalet gibi kokuyorsun” demiş…

Steve Jobs, “Baba bu ev çok güzel” diyen kızının beğendiği evi alıp yeni karısıyla yerleşmiş…

Steve Jobs, kızının okul paralarını ödemediği için komşuya muhtaç etmiş…

Steve Jobs, erişilmez servetinden kızına ve kızının annesine hiç para koklatmamış…

Kısacası Steve Jobs iş dünyasında olduğu gibi aile hayatında da adi bir herifmiş."

Jobs'un hayırsever bir işadamı olmadığını belirten Eğin, onun diğer girişimcilere de kötü örnek olduğunu savundu.

Eğin, Jobs'un 'mirasına kurşun işlemediği' düşüncesini ise şöyle ifade etti:

"Steve Jobs’ın Apple’ın başına yeniden geldikten sonra yapılan “Think Different” reklamı bir dâhinin kendi mirası konusunda da erken bir savunma olarak da okunabilir: “Delilere selam olsun… Kurallardan hoşlanmazlar, statükoya saygıları yoktur… Onlardan alıntı yapabilirsiniz, fikirlerine katılmayabilirsiniz, yüceltebilir ya da yerin dibine batırabilirsiniz… Yapamayacağınız tek şey onları görmezden gelmektir, çünkü bir şeyleri değiştirirler… İnsanoğlunu ileriye taşırlar…” Tam da bu yüzden Jobs’ın mirasına kurşun işlemiyor. İşlememesinin bir trilyon nedeni var."