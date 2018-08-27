Hürriyet'in acı kaybı!

Hürriyet Gazetesi'nın uzun yıllardır idare müdürlüğünü yapan Nezih Kutay bu sabaha karşı bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserinden hayatını kaybetti.

Nezih Kutay'ın vefatını Hürriyet'in uluslararası deneyimi sahip muhabiri Muammer Elveren sosyal medya hesabından duyurdu.

Elveren paylaşımında, “Hürriyet gazetesi'nın uzun yıllardır idare müdürlüğünü yapan değerli arkadaşımız, kardeşimiz Nezih Kutay bu sabaha karşı (27.8.2018)bir süredir mücadele ettiği amansız hastalıktan hayatını kaybetti. Eşi çiğdem ve kızı şebnem ıle tüm ailesi dost ve arkadaşları ile geride kalanların başı sağolsun. Allah'ın rahmeti üzerinde, mekanı da cennet olsun. Nurlar içinde yatsın.” ifadelerini yazdı.