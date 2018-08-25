TGC, DHA muhabirine saldırıyı kınadı

Gazeteci Özgür Deniz Kaya’ya yapılan saldırıyı kınayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

Muhabire, görevi sırasında gazlı mermili saldırı

“Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Galatasaray’da yaptığı eyleme müdahale sürerken, röportaj yapan meslektaşımız DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya bir polis memurunun gazlı mermi atan tabancasının hedefi oldu. Kaya, sağ bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı. Meslektaşımız DHA Muhabiri Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, ‘Bir milletvekili ile röportaj yapıyordum. Bu esnada bana doğru yönelen çok sayıda mermi sesleri duydum. İki tanesi de sağ bacağıma isabet etti’ dedi. Meslektaşımız Özgür Deniz Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu da aldı.

Özgür Deniz Kaya’ya ‘ve DHA’ya geçmiş olsun’ diyoruz. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gazetecilere yönelik saldırılardaki cezasızlık uygulamasından artık vazgeçilmesini, meslektaşımıza yapılan saldırının sorumlularının bulunmasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırıların direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılar olduğunu unutmamalıyız.”