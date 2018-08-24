Akit TV'de izleyenleri şoke eden tartışma

Akit TV ekranlarında, Suriyeli gazeteciye niye Esad’ın ordusunda teröristlere karşı savaşmadın diye çıkışan Nusret Çiçek, “Aptal, enayi Türkiye var burada. Bu vatandaşları besliyor burada” dedi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit TV’de dün yayınlanan “Ankara Kulisi” programda dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen’in sunduğu 23 Ağustos tarihli programın konukları, Suriyeli gazeteci Daniel Abdulfettah ve emekli hakim Nusret Çiçek’ti.

Suriye’deki iç savaşın tartışıldığı programda Suriyeli gazeteci Daniel Abdulfettah, Suriye’den nasıl kaçtığını anlattı. Bu sırada Abdulfettah’a müdahale eden diğer konuk Nusret Çiçek, “kolayını seçtin niye orada savaşmadın” dedi. Bunun üzerine Suriyeli gazeteci kendisini askere almayacaklarını ve bu durumda savaşamayacağını anlatırken, Nusret Çiçek "ihtiyaç varsa savaşılır" dedi ve dikkat çeken şu ifadeyi kullandı: “Devletin dışında niye silah taşıyorsun. Esad’ın ordusunda silah var, uçak var. Niye kaçıyorsun memleketinden. Teröristlere karşı savun toprağını.”

Akit TV ekranlarında, Suriyeli gazeteciye niye Esad’ın ordusunda teröristlere karşı savaşmadın diye çıkışan Nusret Çiçek, “Aptal, enayi Türkiye var burada. Bu vatandaşları besliyor burada” dedi.

Bunun üzerine Daniel Abdulfettah de, Suriyelileri Türkiye’nin çağırdığını, Suriyeliler üzerinde Avrupa’dan para kopardığını iddia etti. Abdulfettah sözlerinin devamında, “‘Yeni bir devlet kuralım. Suriye’yi ele geçirelim. Orada namaz kılalım’ dediniz olmadı. Bu kadar insan getirdiğiniz. Silah verdiniz. Eğit-donat bir şey çıkmadı o insanlardan şimdi başınıza bela oldular. Yanlış mı?” şeklinde konuştu.

Nusret Çiçek de bu sözlere, “Sizin gibi düşünenler Türkiye’nin başına beladır” dedi.