'Bahçeli bu kez çıldırdı!'

Ah menfaat! Sen nelere kadirsin!

Yarın Evini satan vergi ödeyecek mi?

MHP lideri Devlet Bahçeli iktidar partisi AKP ile ittifak yaptı. Şimdi bu ittifaka “Cumhur ittifakı” diyor, diğer partilere “Siz de cümbüş ittifakı yapın!” diye sesleniyor.

Bahçeli “Cümbüş ittifakı” diye, özellikle İYİ Parti lideri Meral Akşener'e hitap ediyor. Neden?

Meral Hanım geçenlerde Devlet Bahçeli için “Eylemsiz doçent” tabirini kullandı ya… Bahçeli'nin bam teline bastı! Onu kızdıran bu… Zaten her zaman öfkeli olan ve ağzından çıkan hemen her sözde hakaret ve tehdit bulunan Devlet Bahçeli bu defa daha da sinirlendi. “Eylemsiz doçent” tabiri onu çileden çıkarttı!

“Eylemsiz doçent” ne demek?

Oyuna katılmayıp, dışarıdan ahkâm keserek oyunculara yön vermeye çalışanlar, başka bir ifadeyle “Hariçten gazel okuyanlar için” kullanılan bir tabir. Devlet Bahçeli ve yardımcısı Semih Yalçın'ın hakaret ve küfür dolu sözleri ile karşılaştırırsanız bu tabir çok hafif, çok masum kalır!

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Bahçeli'nin yardımcısı Semih Yalçın da, patronunu örnek alarak açtı ağzını yumdu gözünü… Zaten bu zatın ağzından olumlu, sakin, zarif sözler çıktığı görülmemiştir. Şimdi ittifak yaptıkları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı methederek göklere çıkarırken, başta İYİ Partililer olmak üzere muhalif olan herkese sövüyor.

Oysa aynı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Vatana ihanetten yargılayacağız. Millete söz verdik!” demişti.

Millete söz vermişler… Hep palavra! Bunlar ne zaman verdikleri sözü tuttular ki? Ayrıca “Vatana ihanet” suçlaması da abartılı, hiçbir belgesi-kanıtı olmayan işkembeden atma bir suçlama!

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Semih Yalçın, şimdi ittifak yaparak alkışladıkları Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye o ağır sözleri 12 Mayıs 2015 günü Yeniçağ Gazetesi'ne verdiği röportajda söyleyerek:

“Erdoğan'ı vatana ihanetten yargılayacağız. Millete söz verdik. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu üzerinden yapacağız. Bakanlar, bakan çocukları, bütün avanesi… En büyük vaatlerimizden biri bu…” demişti…

Şimdi ne oldu da AKP'ye ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı şakşaklayıp duruyor?

İnsan söylediklerinden de, koltuklarını korumak için böyle eğilip bükülmekten de utanır, hicap duyar ama… Ah menfaat, sen nelere kadirsin!

“CUKKA İTTİFAKI!”

Siyaset dünyasında ağız kavgası eksik olmaz. Önemli olan bu tartışmaların seviyeli olması belli bir düzeyin altına düşmemesidir.

Fakat… Bizim siyasilerin çoğunda incelik ve espri yeteneğini gerektiren kültür olmadığı, üslûp ve liyakatten yana bir nasipleri olmadığı için kavgalar, genellikle siyasi bir fikir tartışması olmaktan çıkıp, kahvehane bitirimlerinin kullandığı sözlerle, küfürlerle, çirkin bir ağız dalaşına döner.

Devlet Bahçeli'nin yardımcısı Semih Yalçın'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ağır sözlerle saldırması üzerine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ona cevap vermek zorunda kaldı.

Bakınız neler dedi Dervişoğlu?

“Bu zatın terbiyesine kefil olmadığımız gibi, terbiyesizliğinden de mesul değiliz. Onun, partimizin Genel Başkanı için ‘FETÖ'nün ipine sarıldı' demesi, haddi değildir. İYİ Parti'nin ipi, kendisini kuran Türk milletinin elindedir. Kendileri ise iplerini ‘Türk milleti' diyemeyenlere teslim etmişlerdir.

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı vardır, adı da Meral Akşener'dir. Dolayısıyla ‘Cümbüş' diye bir ittifak da yoktur. Ortada tek bir ittifak vardır, o da ‘Cumhur' değil, ‘Cukka İttifakı'dır.

‘Eylemsiz doçent' deyimine gelince, kızmasınlar, bu bir hakaret değil, aksine net bir durum tespitidir.”