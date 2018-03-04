Özdil: Altı cuma namazı geçti tık yok…

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Tüm dünya müslümanları için cuma namazı çıkışında toplanılıp protestolar edilirken, Zeytindalı Harekatı'nda 41 şehidimiz olmasına rağmen toplanılmamasını eleştirdi.

Yılmaz Özdil, "Filistin'den Mısır'a, Arakan'dan Bangladeş'e, tüm dünya müslümanlarına sahip çıkılıyor, destek veriliyor, gıyabi cenaze namazları kılınıyor… Bizim çocuklar budist mi?" dedi.

Özdil'in "Altı cuma namazı geçti tık yok…" başlıklı bugünkü yazısı şöyle:

Türkiye'deki camilerde, cuma namazı çıkışında, ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıması protesto edildi, “Kudüs onurumuzdur, Kudüs istiklalimizdir, Kudüs şerefimizdir, katil ABD elini çek, müslüman uyuma kardeşine sahip çık” sloganları atıldı, tekbir getirilerek ABD bayrakları yakıldı, Trump'ın maketi yakıldı, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

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Türkiye'deki camilerde, cuma namazı çıkışında, Mısır protesto edildi, Mursi'ye destek gösterileri yapıldı, tekbir getirilerek ABD ve İsrail bayrakları yakıldı, “katil ABD” sloganları atıldı, hayatını kaybeden Müslüman Kardeşler mensupları için gıyabi cenaze namazları kılındı.

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Türkiye'deki camilerde, cuma namazı çıkışında, Arakan'a destek gösterileri yapıldı, tekbir getirilerek Myanmar bayrakları yakıldı, “Arakan yalnız değildir” sloganları atıldı, diyanet işleri başkanlığı hayatını kaybeden Arakanlılar için yardım kampanyası başlattı, hayatını kaybeden Arakanlılar için gıyabi cenaze namazları kılındı.

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Türkiye'deki camilerde, cuma namazı çıkışında, Gazze'ye destek gösterileri yapıldı, tekbir getirilerek ABD ve İsrail bayrakları yakıldı, “Gazze bizimdir bizim kalacak, katil ABD” sloganları atıldı, hayatını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Türkiye'deki camilerde, cuma namazı çıkışında “Black Friday” indirim günleri bile protesto edildi iyi mi… Tekbir getirilerek ünlü markalar ateşe verildi, “mübarek cuma günümüzü karalamaya çalışıyorlar, müslümanın cumasına dil uzatıyorlar, cumamıza kara diyen zihniyet şeytandır” sloganları atıldı.

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Türkiye'deki camilerde, cuma namazı çıkışında, Beşar Esad protesto edildi, tekbir getirilerek Suriye bayrakları yakıldı, “terörist Eset, en büyük terörist Eset, katil Eset” sloganları atıldı, hayatını kaybeden Suriyeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Türkiye'deki camilerde, cuma namazı çıkışında, Libya ve Bahreyn rejimleri protesto edildi, “emperyalizm defol, katil NATO” sloganları atıldı, tekbir getirilerek ABD bayrakları yakıldı, hayatını kaybeden Libyalılar ve Bahreynliler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

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Türkiye'deki camilerde, cuma namazı çıkışında, Arap ülkelerinin Katar'a yönelik diplomatik ambargosu protesto edildi, tekbir getirilerek “katil ABD” sloganları atıldı, hayatını kaybeden dünyadaki tüm mazlum müslümanlar için gıyabi cenaze namazları kılındı.

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Türkiye'deki camilerde, cuma namazı çıkışında, tekbir getirilerek Bangladeş protesto edildi, “Müslüman Bangladeş halkı kardeşimizdir ama, Bangladeş hükümeti teröristtir” açıklaması yapıldı, hayatını kaybeden Bangladeşliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Sekiz şehidimiz var.

Dün cuma namazı çıkışına baktık.

Tık yok.

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Zeytindalı harekatında 44 günde toplam 41 şehidimiz oldu.

Altı cuma namazı geçti.

Tık yok.

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Filistin'den Mısır'a, Arakan'dan Bangladeş'e, tüm dünya müslümanlarına sahip çıkılıyor, destek veriliyor, gıyabi cenaze namazları kılınıyor… Bizim çocuklar budist mi?

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Katar'dan Bahreyn'e, Libya'dan Black Friday'e kadar, emperyalizmle mücadele ediliyor, ABD'yle mücadele ediliyor… Bizim çocuklar Madagaskar'la mı mücadele ediyor?

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Camilerimizi miting meydanına çevirip, cuma namazı çıkışında partilerinin tarikatlarının derneklerinin reklamını yapan dinci arkadaşların ilgisine mazhar olabilmek için, illa Arap mı olmak gerekiyor?