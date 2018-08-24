TGC'den Baki Özilhan'ın ardından taziye mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı sahibi Baki Özilhan, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Ankara’da hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Baki Özilhan’ın ölümünün ardından yayınladığı mesajda “Değerli meslektaşımız Baki Özilhan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” dedi. Baki Ozilhan’ın cenazesi 25 Agustos 2018 Cumartesi 16.00'da Cankaya Oran'daki Pir Sultan Abdal Kultur ve Cemevi'nden alınıp Karşıyaka’da defnedilecek.

BAKİ ÖZİLHAN KİMDİR?

2005-2015 yılları arasında CHP’nin Genel Başkanlık İletişim Koordinatörlüğü’nü yapan Baki Özilhan, 1968'de İstanbul Ü. Hukuk Fakültesini yarım bırakmak zorunda kaldı. 1980’de TRT’de görev aldı. A.A. Radyo TV (ARG ) Genel Müdürlüğünü üstlendi. 2000-2005TRT'de "Televizyon Gazetesi" ve "Susma Konuş" diye iki program hazırlayıp sundu. UBA'da aralıksız 14 yıl Genel Müdürlük ve Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Sarı Basın Kartları Komisyonu üyesi ve TGC’nin Ankara Temsilcisi oldu. 2000’de yeniden döndüğü TRT’de beş yıl program yaptı.Son olarak Ulusal Kanal’da program yapıyordu.