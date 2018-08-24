TV sunucusu konuğunun üstüne kustu

Norveç'teki talk-show programının sunucusu Wiik, önce biraz su içti ardından da öne doğru fırlayarak konuğunu şoke etti.

Norveç’in TV2 kanalındaki 'God Sommer Norge' isimli talk-show programında sunuculuk yapan Linn Wiik, yayın esnasında yerinden hızla kalkarak konuğu Vegard Harm’ın üzerine kustu.

Videoda, Wiik'in önce biraz su içtiği, ardından öne doğru fırlayarak konuk Vegard Harm'ın üzerine kustuğu görülüyor. Kısa bir şaşkınlık yaşayan Harm'ın ise şaşkınlığını attıktan sonra hikayesini anlatmaya devam ediyor.

Wiik, "Midem biraz bulanmıştı ve su içmemim yardımcı olacağını düşündüm ama bunun tam tersi oldu" dedi.

Hamile olduğu öğrenilen sunucu, "Hamileliğimi insanlara bu şekilde anlatmayı planlamamıştım" yorumunda bulundu.