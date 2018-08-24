Yeni Şafak yazarından Selvi'ye ağır sözler: Devşirme

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Zaman gazetesinin kuruluş kadrosunda yer alan ve gazetenin eski yazarlarından olan, 2007'den sonra da Yeni Şafak'a geçen Tamer Korkmaz , bugünkü yazısında 2016'da Yeni Şafak'tan Hürriyet'e transfer olan Abdulkadir Selvi'yi isim vermeden hedef aldı.

Korkmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan FETÖ zanlısı askerleri iade etmeyen ve aralarında yer alan Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı verilmesini eleştirdiği yazısında, geçtiğimiz günlerde krizden çıkış için yeniden AB rotasına dönülmesini savunan Abdülkadir Selvi için "Medyadaki malum devşirme" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak yazarı, 'Darbecilerin kaçarken bindiği askeri helikopteri, ne yapsınlar?' başlıklı yazısında şöyle yazdı:

Yunanistan Danıştay’ı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında askeri helikopterle bu ülkeye kaçan FETÖ mensubu darbeci Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı. Bu karar, diğer cuntacı FETÖ kaçakları için de emsal teşkil edecek!

Böylelikle, Yunanistan’ın darbeciler yahut teröristler için “güvenli bir ülke; elverişli bir sığınak” olduğu bir kere daha tescillendi.

Demek ki, nedir? Avrupa Birliği üyesi Yunanistan’da darbecileri himaye etmek ve uluslararası anlaşmaları çiğnemek serbesttir!

Dikkat buyurunuz; bu durum, AB için herhangi bir şekilde sorun teşkil etmiyor!

İçerideki Batıcı-İşbirlikçi çevrelerin putlaştırdığı, bizlere sürekli örnek diye gösterdiği ve özellikle son zamanlarda mecburi istikamet olarak ısrarla işaretlediği “Hıristiyan Kulübü” AB’den bahsediyoruz!

Medyadaki malum devşirmelerin “AB’li gündeme dönersek, kulaklarımızdan dolar fışkırır” narkozuyla Ankara’yı “itelemeye veya yamamaya” yeltendiği Avrupa (Terör) Birliği için “Hukuk” da “Demokrasi” de bir göz boyamadan ibarettir…