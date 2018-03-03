Yandaş medya bu kez o CHP'liyi hedef gösterdi

Yandaş medya, muhalif tüm sesleri hedef göstermeye devam ediyor. Bu kez de 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında CHP'li Banu Özdemir hedef gösterildi.

TUGAY CAN / İZGAZETE - 24TV Günün Manşeti programının sunucusu ve Star gazetesi yazarı Murat Çiçek, CHP Eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in sosyal medya paylaşımını yayınlayarak Özdemir’i hedef gösterdi.

"Banu Özdemir gibi trollerin neden haber vermiyorsunuz diye sormasına karşı çıkıyorum. Utanmasalar şehitlerin görüntülerini paylaşın diyecekler.” şeklinde skandal bir açıklamada bulunan Çiçek, ayrıca Zeytin Dalı operasyonunda resmi kuruluşların bilgi vermesinin doğru olmadığını savundu.

RESMİ KURULUŞLARIN BİLGİ VERMESİ DOĞRU DEĞİL

24TV Günün Manşeti programının sunucusu Murat Çiçek, CHP Eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'i "Utanmasalar şehitlerin görüntülerini verin diyecekler." ifadeleriyle hedef gösterdi. Banu Özdemir'in İstanbul yöneticisi olduğunu sanan Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in resmi kuruluşlar hemen açıklama yapsın şehvetiyle paylaşımda bulunması neye hizmet ettiğini gösteriyor.” Çiçek ayrıca Zeytin Dalı operasyonunda resmi kuruluşların bilgi vermesinin doğru olmadığını savunarak, vatandaşın bilgi alma hakkının karşısında olduğunu da göstermiş oldu.