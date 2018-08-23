Bayram eğlenceleri nasıl bitti

Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu “Ekranda bayram bitti” başlıklı yazısında, eskiden televizyonlarda yer alan bayram eğlencelerinin artık olmadığını yazdı.

Koloğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

“TRT’de Pelin Çift’in programında stüdyoda devasa bir et kombinası gördüm. Biraz baktım, başka bir kanalda Sıla’yla söyleşi vardı. Akşam saatlerinde ‘Rubato ile Başka Şarkı’nın arşiv görüntüsü yer alıyordu, müzik adına... Kısa araştırmam, ‘Çalgı Çengi’nin 2006 yılında da kesildiğini gösteriyordu. Eskiden bayramlarda ekranda neler vardı, kısa bir yolculuk yapalım...

1990 yılında Kurban Bayramı haziran ayına denk gelmiş. O yıl, TRT’de 45 sanatçı izleyiciyle buluşmuş.”

“NİYE BAYRAM İÇİN BÖYLE BİR ŞOV AKILLARA GELMEDİ”

Koloğlu, TRT ile Star TV’nin rekabet halinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bayramlar, kanallar arası rekabet demekti bir zamanlar... 1991’de Milliyet televizyon sayfasının manşeti ‘Bayram Savaşı’ydı. TRT’de Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu, Star TV’de ise, (O zamanlar adı Star 1) Hülya Avşar ve Müşerref Akay varmış.

Kanal D, 1996’nın Ramazan Bayramı’nda Tarkan’a Türk sanat müziği okutmuş, Kurban Bayramı’na da sürpriz hazırlıyormuş. İşin başında Ahmet Çelenk var. Muazzez Ersoy, Arif Sağ ve Müslüm Gürses’i bir araya getirmişler. Behzat-Süheyl Uygur kardeşlerin şov programı, 2000’li yıllarda pek revaçtaydı... ‘Şahane Bayram’ı yapmışlar. Bu arada hazır Behzat Uygur Kanal D’nin yarışmasını sunarken, niye bayram için böyle bir şov akıllara gelmedi?”

“BELKİ DE BİRAZ BENİM ÖZEL DURUMUMDANDIR”

Sina Koloğlu geçmişteki bayram programlarıyla ilgili ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“2005 yılındaki bir haber: ‘Seda Sayan ile genç aşkı Nihat Doğan Kanal D’de Kurban Bayramı’nın birinci günü şov yapacaklar.’

Son eğlence...

Eğlenceye dair en son haber 2006’da, ‘Sezen Aksu Beyaz Show’a konuk olacak’...

Bal Mahmut vardı bayram sohbetlerine dair ve Orhan Boran... Kim kaldı şimdi, muhabbetleri yapacak ve bizi ekranda tutacak? Mesela Aziz Üstel’in bayram konukları olurdu. Sohbet ederdi çünkü... Artık bayramda memlekete ya da denize gidiliyor. Reyting dedikleri yüzde 3’leri bulursa, öp başına koy! İzleyici isteksiz, televizyonlar mecalsiz... Belki de biraz benim özel durumumdandır. Üzerinize afiyet, şifayı kaptık enfeksiyon halinde... Evde ekran başında olunca, çok mu şey bekliyorum?”