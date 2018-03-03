Atatürk için skandal sözlere imza atan Anapalı çark etti!

AKİT TV'de yayınlanan 'Saklanan Tarih' programında yazar Ahmet Anapalı Mustafa Kemal Atatürk için "Zurnanın son deliği" benzetmesi yapmıştı. Anapalı, bu skandal sözleri için özür diledi.

AKİT TV'de skandallar bitmiyor. Ahmet Anapalı ve Resul Demir'in sunduğu 'Saklanan Tarih' programında Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik dönemine ilişkin skandal ifadelere yer verilmişti.

Programda Ahmet Anapalı, Atatürk için "Harekat ordusunda zurnanın son deliğiydi, gel gel git git yapan, bana su getir, sırtımı kaşı, bacağıma makyaj yap, masaj yap emirlerini uygulayan emir subayıydı" demişti. Anapalı bu sözlerin sosyal medyada yayılmasının ardından Kanal D habere konuştu ve söylediği sözler yüzünden özür diledi. Anapalı, "Yanlış anlattıysam, Atatürk'ü sevenlerden özür diliyorum. Atatürk'e saygısızlık yapmam Allah buna müsaade etmiyor" diye konuştu.

Eren Erdem Akit TV'nin peşini bırakmıyor