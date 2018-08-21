21 Ağustos 2018 08:50

Döviz basını da vurdu: Aydınlık gazetesi ara verdi

Döviz basını da vurdu: Aydınlık gazetesi ara verdi
Aydınlık gazetesi, 3 gün basılmayacak.
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Dövizdeki artış, ekonomik kriz basını da vurdu. Sözcü ve Cumhuriyet yazılı basın ücretlerine zam yaparken, Aydınlık gazetesi ise 3 günlük ara verdi.

25 Ağustos'ta yeniden satışta olacağını belirten gazete kararı bugünkü manşetinden böyle duyurdu:

"Artan maliyetler ve kağıt sıkıntısı sebebiyle yayınımıza üç gün zorunlu olarak ara veriyoruz. Dolar kuşatmasından okurlarımızın da desteğiyle güçlenerek çıkacağız. 25 Ağustos Cumartesi gününden itibaren daha güçlü bir Aydınlık için şimdiden kolları sıvıyoruz."

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