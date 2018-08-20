İranlı gazeteciye 12 imam hapsi

İranlı gazeteci Mir Mohammad-Hossein Mir-Esmaili, Nisan 2017'de Twitter'da "12 İmam'dan biri olan İmam Rıza" hakkındaki paylaşımından dolayı tutuklanmıştı.

Mir-Esmaili, İmam Rıza'nın türbesinin bulunduğu şehirde, imam Ayetullah Ahmed Alamolhoda'nın şehirdeki konserleri "İmam Rıza'ya saygısızlık" olduğu gerekçesiyle yasaklamasını eleştirmişti.

İranlı gazeteci, kişisel Twitter hesabından "Alamolhoda, dansın ve müziğin İmam Rıza'ya hakaret olduğunu söylüyor, yalan söylemesin, İmam Rıza bizdendir" açıklamasında bulunmuştu. Mir-Esmaili, İslam ve hükümet yetkililerine hakaret, yalan söyleme ve ahlaksız içerik yayınlamaktan suçlu bulunmuş ve ülkeyi terk etmeye çalışırken tutuklanmıştı.

AFP haber ajansının geçtiği habere göre; İranlı gazeteci attığı tweetler sonucunda 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. İranlı gazetecinin avukatı, müvekkilinin hakaret etme gibi bir amacının olmadığını ama söz konusu açıklamaların hakaret olarak algılandığını belirtti. Avukat, cezaya karşı itirazda bulunacaklarını ifade etti.

NOT: Ehlibeyt soyundan gelen 12 isme denir. Bu isimler şöyledir: 1. Hz.Ali 2. İmam Hasan 3. İmam Hüseyin 4. Zeynel Abidin 5. Muhammed Bakır 6. Caf er Sadık 7. Musai Kazım 8. Ali Rıza 9. Muhammed Taki 10. Ali Naki

11. Hasan Askeri 12. Muhammed Mehdi.