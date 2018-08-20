Hürriyet'ten ayrılma nedeni belli oldu

Gürses, yazısının sansürlenmesinin ardından gazete ile yollarını ayırmıştı.

Hürriyet gazetesinde ekonomi yazıları yazan Uğur Gürses , Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) hakkındaki yazısının sansüre uğraması nedeniyle gazeteden ayrılmıştı. Gazetemizde bugün yayınlanan haberde SPK'nın Demirören grubuna satılan Hürriyet Gazetesi için ilgili kanun maddesini uygulamayarak Demirören grubuna 264 milyon 76 bin liralık avantaj sağlandığı ortaya koyuldu.

Gürses kendisine ait internet sitesinde konuyla ilgili bir yazı yayınlayarak, gazete yazısının " SPK denetimine tabiyiz" denilerek yayınlanmadığını açıkladı. Gürses, "Gazeteyi kamu bankalarından aldığı borçla satın alan Demirören Grubu’nun SPK ile 'işinin' ne olduğunu Cumhuriyet’in bugünkü haberinden 'şıppandanak' anlıyoruz: ' SPK’den Demirören’e 264 milyonluk kur muafiyeti' ifadelerini kullandı.

"BUNUN ANLAMI ' SPK İLE İŞİMİZ VAR' DEMEKTİ"

Gürses'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"3 Temmuz Cuma günü Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) “içeriden öğrenenlerin ticaretini” süreli olarak serbest bırakma kararı aldı ve sosyal medyadaki tepkiler üzerine 15 Temmuz Pazar günü bu kararını iptal ettti.

Ben de 16 Temmuz pazartesi bu kararı eleştiren bir yazı yazdım ve yazı günümde (17 Temmuz) yayımlanmak üzere Hürriyet gazetesine yolladım.

Gazete yönetimi bana bu yazıyı basamayacaklarını söyledi. Ben de yazmayı bıraktım.

Bana söylenen gerekçe “biz halka açık bir kurumuz, SPK denetimine tabiyiz”. Bunun anlamı “ SPK ile işimiz var” demekti.

Gazeteyi kamu bankalarından aldığı borçla satın alan Demirören Grubu’nun SPK ile 'işinin' ne olduğunu Cumhuriyet’in bugünkü haberinden 'şıppandanak' anlıyoruz: ' SPK’den Demirören’e 264 milyonluk kur muafiyeti'

Özetle şöyle olmuş: Demirörenler halka açık olan Hürriyet Gazetecilik şirketini Doğan Grubu’nda satın aldıklarında borsada işlem gören halka açık kısım için de çağrı yaparak satın alma teklifi yapması yasal bir zorunluluktu. SPK Demirörenlere muafiyet getirmiş. Böylece 264 milyon TL’lik bir 'kıyak' yapılmış. Demirörenler çağrı yaparak bu kadar bedeli ödemekten kurtulmuş.

'İnsider trading' iznini normalmiş gibi topluma sunan SPK, asıl işi küçük yatırımcıyı korumak iken 'büyük yatırımcıya' şimdi de bu muafiyeti sağlamış. Hiçbir gerekçeyi de kararına iliştirmemiş. Muafiyet koşulları belli."