TGC'den Uras'ın ardından taziye mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yaşamını yitiren Ekonomi yazarı Güngör Uras ardından taziye mesajı yaınladı. TGC'nin mesajı şöyle:

Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras vefat etti. Sürekli basın kartı sahibi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü, Nezih Demirkent Ödülü ve Burhan Felek Anı Plaketi Sahibi, Güngör Uras, 19 Ağustos 2018 Pazar günü İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güngör Uras yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Güngör Uras’ın ölümünün ardından yayınladığı mesajda “Değerli meslektaşımız Güngör Uras’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllardır ekonomi basınına hizmet veren Güngör Uras’ı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi.

Güngör Uras’ın Cenazesi 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Bebek Camisi’nde öğleyin kılınacak namazın ardından Aşiyan Mezarlığı’da toprağa verilecek.

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

Düzce’de doğdu. Ankara Koleji’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora yaptı, Boğaziçi Üniversitesi’nde doçentliğini aldı. Marmara Üniversitesi’nde profesör oldu. 1962-1974 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak çalıştı. TÜSİAD’ın ilk Genel Sekreteriydi. Uzun yıllar Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. 1968’ten bu yana basında yazılarıyla yer alıyor. Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazılarına son günü’ne kadar devam etti. NTV’de ekonomi programı yaptı. DPT yayınları ve diğer yayınevlerinden çıkmış 30’un üzerinde yayını bulunuyor. En önemli özelliği kendisini okuyan kitlenin, ekonomik konuları rahatlıkla anlamasını sağlayan örneklerle ifade etmesi idi. “Ayşe Hanım Teyze” söylemi Türk ekonomisi literatürüne Uras sayesinde girdi. Sürekli basın kartı sahibiydi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü, Nezih Demirkent Ödülü ve Burhan Felek Anı Plaketi sahibiydi.