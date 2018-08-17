17 Ağustos 2018 12:57

TRT'de yayın krizi! Televizyonu açanlar şaşkına döndü

TRT, daha önce LASK Linz - Beşiktaş maçını yayınlayacağını açıklamıştı mücadeleyi izlemek için TRT'yi açan izleyiciler belgesel yayınını görünce şaşkına döndü.
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Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Avustura temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi takip etmek için TRT'yi açan taraftarlar büyük hayal kırıklığına uğradı.

KARŞILARINA MAÇ YERİNE BELGESEL ÇIKTI

Televizyon karşısına geçen taraftarlar maç yayını beklerken karşılarına belgesel yayını çıkınca çileden çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, TRT'nin Twitter hesabını mesaj yağmuruna tuttu. Maçın başlamasından 10.dakika sonra TRT alt yazısında "Beşiktaş-LASK Linz maçı birazdan başlayacaktır" ifadesi yer aldı. Bu ifadeden kısa süre sonra maç yayını başladı.

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