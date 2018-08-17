TRT'de yayın krizi! Televizyonu açanlar şaşkına döndü

Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Avustura temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi takip etmek için TRT'yi açan taraftarlar büyük hayal kırıklığına uğradı.
KARŞILARINA MAÇ YERİNE BELGESEL ÇIKTI
Televizyon karşısına geçen taraftarlar maç yayını beklerken karşılarına belgesel yayını çıkınca çileden çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, TRT'nin Twitter hesabını mesaj yağmuruna tuttu. Maçın başlamasından 10.dakika sonra TRT alt yazısında "Beşiktaş-LASK Linz maçı birazdan başlayacaktır" ifadesi yer aldı. Bu ifadeden kısa süre sonra maç yayını başladı.