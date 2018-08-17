Kadroları tanıdıkla dolduran TRT yöneticisi: En adil kurumuz

Kayınbiraderi, bacanağı, kayınbiraderinin eşini kadroya aldığını kabul eden TRT World yöneticisi Fatih Er: Türkiye’de en adil personel alan kurumuz.

İstanbul merkezli olan ve bünyesinde çok sayıda yabancı çalışan da bulunan TRT World'e yüklü miktarda bütçe ayrıldığı biliniyor.

Kanalın Genel Müdürlüğü görevini ise daha önce Sabah ve A Haber’de çalışan Fatih Er üstleniyor.

TRT World kamuoyunun gündemine, bünyesinde çalışan gazetecilere yüklü miktarda döviz üzerinden maaş verdiği iddialarıyla gelmişti.

AKRABALAR ÜST DÜZEY GÖREVDE

Odatv'nin TRT kaynaklarından edindiği bilgilere göre; kurumda Fatih Er'in akrabaları da kritik görevler üstlendi.

TRT World 'de Dijital Dağıtım'ın başından uydu satışlarının başına getirilen Furkan Han, Fatih Er'in kayınbiraderi. Han'ın daha önce televizyonculuk deneyimi olmadığı iddia ediliyor.

Dijital İşlerden sorumlu olan Resul Şimşek ise Fatih Er’in bacanağı. Resul Şimşek, daha önce Kanal 24, Habertürk, ATV gibi yayın organlarında çalışmıştı.

Kanalda Showcase programını sunan Efnan Han ise, Fatih Er’in kayınbiraderi olan Furkan Han’ın eşi.

KAYINÇO-BACANAK SAVUNMASI

Fatih Er, kurumda yaşananlarla ilgili Odatv'nin sorularını yanıtladı. Er, TRT World’ün kuruluşu sırasında Avustralya’dan 130 kişinin getirildiğini söyledi. Kendisinin de bir dönem orada yaşadığını ve ailesinin orada olduğunu söyleyen Er, “Çalışanlardan bir tanesi kayınbiraderim, Avustralya’dan geldi. Herkes gibi elemelerden geçti ve kazandı” dedi.

Fatih Er, Resul Şimşek’in de bacanağı olduğunu doğruladı ve “Kendisi 20 yıllık gazeteci, çok deneyimli, farklı kurumlarda da çalıştı. Bir süre Avustralya’da da çalıştı. Başarılı bir gazeteci” ifadelerini kullandı.

“BURADA TANIŞIP EVLENDİLER”

Kayınbiraderi Furkan Han’ın eşi olan ve kanalda Showcase programını sunan Efnan Han içinse Fatih Er şunları kaydetti:

“Kendisi Kanada’da eğitim görmüş biri. Bizim kanalda çalışıyordu. Daha sonra Furkan Han ile tanışıp evlendiler. İkisi de işe başladıklarında bekardılar. Burada tanışıp evlendiler. Evlendikten sonra 'seni işten çıkarıyoruz' diyemeyiz.”

TRT World ’ün Türkiye’de en adil şekilde personel alan kurum olduğunu söyleyen Fatih Er, kanalın kuruluşunda 2 bin kişiyle eleme yaptıklarını ve kimseyi ideolojik, dini olarak ayırmadıklarını, kurumda da birçok yabancının çalıştığını kaydetti.

AKP’Lİ VEKİLİN EŞİ YÖNETİCİ

TRT World ’ün Araştırma ve Vizyon Direktörü ise Pınar Kandemir. Aynı zamanda akademisyen olan, AKP’de de bir dönem Gençlik Kolları yöneticiliği de yapan Kandemir, AKP Milletvekili Erkan Kandemir’in eşi.

Kandemir çifti 2012 yılında evlenmiş, şahitliklerini ise dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.