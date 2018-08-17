Yandaşları birbirine düşürecek Katar yazısı

Katar üzerinden muhalifleri eleştirmek isteyen Sabah yazarı, kendi grubunun gazetesi ve haber kanalının yaptığı haberi dile getirenleri 'faşist' ilan etti.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizin ardından Türk Lirası dolar karşısında rekor oranda değer kaybederken, gözler AKP iktidarının en yakın müttefiki olan Katar'a çevrilmişti.

Yandaş gazeteden tarihi çark! Paranın kokusunu alınca...

Dünya genelinde yüzmilyarlarca dolarlık fonu yöneten Katar'ın ABD ile yaşanan krizde Türkiye'nin yardımına koşmasını bekleyenler ' Katar nerede?' diye sormaya başlamıştı.

Ancak önceki gün Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Katar Emiri El Sani, Türkiye'ye destek mesajı verdi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı açıklandı.

SABAH YAZARI KİME 'FAŞİST' DEDİ?

Sabah yazarı Engin Ardıç ise "Faşistlik zor zanaat" bugünkü yazısında, Katar'ın neden Türkiye'nin yanında yer almadığını sorgulayanları 'faşist' ilan etti. Ardıç şöyle yazdı:

"Memleket battı dersin, dolar düşer...

Bu adam memleketi batırdı dersin, "krizi çok iyi idare ediyor" demek zorunda kalırsın...

Bidon kafalı dersin, birdenbire büyük Türk milleti olur...

"Hani Katar niçin bizi desteklemiyor" dersin, Katar'dan 15 milyar dolarlık yatırım gelir...

İşin eskiden de zordu, şimdi de zor, yarın da zor olacak."



KENDİ GRUBU DA AYNI SORUYU SORMUŞTU

Engin Ardıç'ın Katar'la ilgili soru soranları 'faşist' ilan etmesine rağmen, kendisinin de yazdığı Turkuaz Medya Grubu'nun diğer gazetesi Takvim ve haber kanalı A Haber de "Türkiye zor zamanlarında yanlarında olmuştu, onlar sessiz kalmayı seçti. Bu nasıl dostluk" diyerek Katar'ı suçlamıştı. Ardıç'ın bu yazısının ardından "Ya kendi grubunun gazetelerini okumuyor ve haber kanalını izlemiyor, ya da kendi grubunu 'faşist' ilan etti." yorumu yapıldı.