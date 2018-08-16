Kulüp kanalları kapatılıyor iddiası!

Kulüpler Birliği'nde kulüp kanallarının kapatılması konusunda dört takım da anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Goal Türkiye'nin edindiği bilgiye göre; Kulüpler Birliği toplantısında kulüp televizyonlarının kapatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın kısa sürede bu kararı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Süper Lig'de mücadele eden dört takımın (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor) özel televizyon kanalları bulunuyor.

Türkiye'nin ve kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle bu dört kulüp aralarında anlaşarak kanalları kapatma kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre kulüpler, televizyon kanalarına harcanan bütçeyi altyapı harcamalarına kaydıracak; ayrıca televizyon kanalları yerine de dijital medyada boy gösterecekler.

Fenerbahçe'den iddialar üzerine açıklama geldi

Haberler üzerine açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, "Kulübümüzün, kanalımız FBTV ile ilgili, haberlerde yer alan şekilde bir tasarrufu bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve camiamızın bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı.