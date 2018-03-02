CHP’li Gülay Yedekçi’den çarpıcı konuşma: Yüzde 700 bin arttı

Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Halk Arenası' programının bu haftaki konuklarından, Meclis'te yaptığı konuşmalarla dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, çocuk istismarıyla ilgili yaptığı konuşmayla salonu ayağa kaldırdı.

Türkiye'de ahlakın çöktüğünü belirten Yedekçi, "Ülkemizde son 10 yılda çocuk istismarı yüzde 700 artmış... Bu arada her bin istismardan sadece bir tanesi ortaya çıkıyor. Yani aslında rakam en az bin katı... Yani yüzde 700 bin olarak düşünebilirsiniz" diye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yedekçi, Türkiye’de ahlakın çöktüğünü belirterek başladığı konuşmasına şöyle devam etti;

“Öncelikle şunu söylemek istiyorum Türkiye’de ahlak çöktü… Çocukların cinsel istismara kaldığı duruma bakarsak, ülkemizde son 10 yılda çocuk istismarı yüzde 700 artmış… Bu arada her bin istismardan sadece bir tanesi ortaya çıkıyor. Yani aslında rakam en az bin katı… Yani yüzde 700 bin olarak düşünebilirsiniz…

Son 10 yılda 300 bin çocuğa tecavüz edilmiş. Bu ne demektir her 15 dakikada bir çocuğa tecavüz ediliyor demektir. Bunlar resmi, kayıtlara geçilen rakamlara göre…

Bizde diyoruz ki;

6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen zihniyete yazıklar olsun!..

9 yaşındaki çocuk, çocuk doğurabilir diyen zihniyete yazıklar olsun!..

12 yaşındaki erkek çocuk evlenebilir diyen zihniyete yazıklar olsun!..

Bu ülkede 38 günlük bebek bakın kırkı çıkmamış bir bebek… Anneler babalar bebeğinizi öpemezsiniz iz çıkmasın diye… 38 günlük bir bebek Van’da tecavüze uğruyor ise eğer, 9 aylık bir bebeğe tecavüz ediliyorsa eğer ve bütün bu tecavüzler son 10 yılda katlanıyorsa, her geçen gün bu rakamlar artıyorsa, mevcut hükümet bu fetvaları verenlerle ilgili küçücük bir işlem bile yapmıyorsa ve bunları neredeyse ödüllendiriyorsa şimdi Cumhuriyet aydınlarının ayağa kalkması gerekmez mi? Niye oturuyorsunuz ayağa kalkın!.. Ayağa kalkın Cumhuriyet aydınları ayağa kalkın!.. Gerçekten sizler bu ülkeyi tek bir adama teslim etmek istemiyorsanız ayağa kalkın. Ayağa kalkın Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık Türkiye’sini bu kendini bilmez bu sapık zihniyete emanet etmeyin!..”