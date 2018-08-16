TGC'den 'tutuklu gazeteciler' çağrısı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, aynı zamanda gazeteci olan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutukluluğuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada “Bir bayramı daha cezaevinde geçirecek olan gazeteci milletvekili Enis Berberoğlu’nun ve tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşturulmasını talep ediyoruz” denildi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, kaynağını Anayasadan alan temel bir haktır. Haber yapmak, yazı yazmak, düşünceyi ifade etmek demokratik ülkelerde suç değildir. Bizde de suç olmamalıdır.

Ancak gazetecilik faaliyetinin bir suç olduğu iddia edilerek gazetecilere ağır bedeller ödetilmiştir. Gazeteciler tutuklanmış, 10 binden fazla gazeteci işsiz kalmış, çalışanlar da sansür ve oto sansüre zorlanmışlardır. Şimdi de Türkiye’de ve uluslararası alanda gazeteciliğini kanıtlamış olan üyemiz gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu’nun ve gazetecilerin tutukluluğu sürmektedir.

Gelinen noktada bir bayramı daha Enis Berberoğlu ve tutuklu gazeteciler cezaevinde geçirecektir. Toplumun yargıya yeniden güvenini sağlayabilmek için adil yargılama konusunda iyileştirmeler yapılmalıdır. Yaşadığımız sorunların, krizlerin atlatılması için toplumsal dayanışma ruhunun desteklenmesi önemlidir.

Türkiye’de her zamankinden daha fazla iç barışa ihtiyaç duyduğumuz bir ortamda, sevinçte ve üzüntüde birlikte olan bir toplum için gazeteci milletvekili Enis Berberoğlu’nun ve tutuklu gazetecilerin özgürlüğüne kavuşturulmasını talep ediyoruz. Cezaevlerinde bulunan, işsiz kalan ve hala çalışabilir durumda olan tüm basın emekçilerinin bayramını kutluyoruz.”