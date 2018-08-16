TRT'de çalışanlara tehdit!

BURCU CANSU/BİRGÜN- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanan TRT’de personel tasfiyesi başladı. ‘Değişim ofisi’ adı altında kurulan ‘ikna odalarında’, 703 Sayılı KHK’nin farklı kurumlarda görevlendirme ile ilgili verdiği yetkiden yararlanan TRT yönetimi tarafından “emekli olmadıkları takdirde başka kuruma gönderilmek” ile tehdit edilen çalışanlar emeklilik dilekçelerini vermeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, personele yönelik ‘sürgün’ tehditlerinin de hız kazanması nedeniyle KESK’e bağlı Haber Sen’in temsilcileri, TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun ile görüştü. Görüşmeye ilişkin konuşan Haber Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu, çalışanlara “Hakkâri’den personel talebi var” denildiği şeklindeki duyumları, Urgun ile paylaştıklarını söyledi. Ustağoğlu, Urgun’un ise, ‘Emekli olmayanları başka kamu kurumlarına göndereceğiz. Hakkâri’den personel talebi var demek tehdit değil, bilgilendirmedir’ savunması yaptı” dediğini aktardı.

Kalanları ‘hak kaybı’ bekliyor

Ustaoğlu, 703 saylı KHK’deki yetkinin kullanılarak, “Hizmetine ihtiyaç duyulmayan istihdam fazlası personel” olduğu gerekçesiyle 2 bin 500 ile 3 bin kişinin ‘havuza’ gönderilerek buradan başka kurumlara dağıtılacağı söylentilerini sorduklarında da sadece “birim birim belirlenecek” yanıtı aldıklarını söyledi. Ustaoğlu, kuruma yeni personel alındığını da belirterek, “Madem istihdam fazlası var nasıl oluyor da Başbakanlık’tan yeni personel alımı yapılıyor” sorularının ise yanıtsız kaldığını belirtti.

Emekli olmayanlar için “Özel hukuk hükümlerine tabi personel” tanımıyla sözleşme hazırlanacağı hazırlıkları olduğunu duyduklarını da belirten Ustaoğlu, böylelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personelin yasadan kaynaklanan güvencelerinin yok edileceğini söyledi.