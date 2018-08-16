16 Ağustos 2018 08:34

Yandaş gazeteden tarihi çark! Paranın kokusunu alınca...

Yandaş gazeteden tarihi çark! Paranın kokusunu alınca...
AKP'ye yakın Takvim Gazetesi, hükümetin bir zamanlar en büyük destekçisi olan Katar'ı önceki günlerde ihanetle suçladı.
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Haberde, "Türkiye'nin zor zamanlarında destek olduğu Katar sessiz kalmayı tercih ederek ihanete imza attı" ifadelerine yer verilmişti.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar emiri bir araya geldi. Görüşme sonrasında Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım kararı aldığı açıklandı.

Katar'ın yardım haberi sonrası Takvim, Katar'ı ihanetle suçladığı haberi sildi. Silinen habere Google arama arşivinden erişilebiliyor sadece.

Takvim'in sildiği haber:

 

Haberin yer aldığı linke tıklanıldığında okuyucuların karşısına 'sayfa bulunamadı' uyarısı çıkıyor:

Takvim, Katar'ın yatırım haberini ise manşetten duyurdu. Haber, 'Ekonomide 15 Temmuz ruhu' anonsuyla duyuruldu:

Yandaş gazeteden Katar'a tepkiYandaş gazeteden Katar'a tepki

 

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