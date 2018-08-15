15 Ağustos 2018 14:18

Uykusuz'dan Erdoğan'a 'boykot' kapağı!

Uykusuz'dan Erdoğan'a 'boykot' kapağı!
Uykusuz, Erdoğan'ın boykot çağrısını kapağına taşıdı ve kurucusunun ABD'li olduğu arama motoru Google'ı hatırlattı.
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Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu hafta boykota kapağında yer verdi.

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