Murat Yıldırım o yarışmacı için ilk kez konuştu

‘Kim Milyoner Olmak İster?’in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, Çin Seddi’nin nerede olduğunu bilemeyerek sosyal medyada alay konusu olan yarışmacıyı savundu.

Atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Murat Yıldırım, önceki gün eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda 'Çin Seddi nerededir?' sorusunu iki jokerle yanıtlayarak alay konusu olan yarışmacı hakkında şöyle konuştu:

"İlk başta ben de şaşırdım ama bence yarışmacı, cevabından emin olmak için biraz öküz altında buzağı aradı. O yüzden yine de kimseyi çok eleştirmemek lazım. Sonuçta Türk gençleri zekası ve ahlaklı duruşuyla her zaman gururumuz oluyorlar.".