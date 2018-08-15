Erken yerel seçimler için o tarihi işaret etti

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 4 Kasım 2018'de erken yerel seçim olacağı iddiasını bir kez daha köşesine taşıdı.

Alçı'nın "4 Kasım 2018 ihtimaline dair 2 çok önemli tepki" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu’na çok yakın olarak bilinen bir CHP kurmayı erken seçimle ilgili yazılarım üzerine aradı. "'AK Parti ya da AK Parti ve MHP birlikte bize gelip 4 Kasım 2018 yerel seçimlerine gidelim’ derlerse Kemal Bey’in bu öneriyi destekleyeceğine eminim" dedi. Yani CHP erken yerel seçim ihtimaline açıkça yeşil ışık yakıyor.

Bu durumda yerel seçimleri öne almak için gereken anayasa değişikliğini mümkün kılan 401 rakamına ulaşılıyor. Ancak acaba pratikte bu, hayata geçebilir mi?

AK Parti’nin saygın hukukçu kimliği ile bilinen bir genel başkan yardımcısı da erken seçim yazılarımla ilgili aradı ve önemli hatırlatmalar yaptı. Öncelikle kendisinin de 4 Kasım 2018 önerisini desteklediğini hatta 2017’den beri parti içinde bunu dile getirdiğini ve temmuzda da yeniden önerdiğini ifade etti. Ancak daha sonra şu hususları sıraladı:

"Meclis tatilde. Ardından bayram var. Diyelim ki süreç başladı… Önce teklif edilmesi, oradan komisyona ve ardından Genel Kurul'a gitmesi gerekiyor. Bunlar eylül ortasını bulur. YSK 60 günden az sürede seçim yapamıyor. Zorlasak 45 gün ama 45 gün örneği yok ki bu genel seçimler için. Yerel seçimler için YSK 3 aylık takvim kullanıyor.

Yerelde süreçler çok uzun ve karışık. Başkan adayları, meclis üye adayları, il genel meclisi (51 ilde)… Bunlar il ve ilçe seçim kurullarında hallediliyor. İtirazlar vs. çok karmaşık bir süreç. Ancak aralık, ocak, şubat gibi tamamlanır. O zaman da kış şartları sebebiyle olmaz.

Diyelim kanunla değiştirme yoluna gittik. Bu sefer de anayasada bir yıl içinde uygulanmaz, ilkesine takılıyor. O nedenle seçimlerin zamanında olacağını düşünüyorum."

Ben yine de ekonomik olarak böyle sıkıntılı bir süreçte bir an önce seçim baskısından kurtulmanın çok rahatlatıcı olacağını yineleyeyim. Teknik olarak değişiklik zaman gerektirse de şayet Meclis'te yeterli matematik varsa belki de sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasının bir yolu bulunabilir.