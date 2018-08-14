'Linç edilmek istemeyenler bunu söylemek zorunda'

"Bu tiradı haykırarak atan muhalefet mensupları da var"

BirGün yazarı Nevşin Mengü, hükümetin yanlış ekonomi politikalarını eleştiren herkesin vatan haini ilan edildiğini belirtti. "Linç edilemek istemeyen herkes 'Amerika bize ekonomik komplo kurdu Reisin yanındayız' tiradını atmak zorunda" diyen Mengü, "Bu tiradı haykırarak atan muhalefet mensupları da var. Maşallah Allah arttırsın" ifadesini kullandı.

Mengü'nün "Destanımızı hor gördünüz be!" başlığıyla (14 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bugünlerde vatan haini ilan edilmek çok kolay. Hükümet yanlış politikalar uyguladı o yüzden Türk Lirası çakıldı diyen herkes vatan haini ilan ediliyor. Linç edilemek istemeyen herkes “Amerika bize ekonomik komplo kurdu Reisin yanındayız” tiradını atmak zorunda. Bu tiradı haykırarak atan muhalefet mensupları da var. Maşallah Allah arttırsın!

Ama birilerinin de Kral Çıplak demesi gerekiyor ve evet Kral Çıplak.

Türkiye işin başından beri ABD’yi Türkiye’nin isteklerini yerine getirmemekle, Türkiye’nin menfaatine olmayan adımlar atmakla suçluyor. Ve belli ki politika yapıcılar, Türkiye’de misyonerlik yapan bir papazı rehin tutarak ABD’yi dize getirebileceğini falan düşündü, tutmayınca da ekonomik savaş, komplo diye haykırıyor. Ben size gerçeği söyleyeyim, komplo falan değil de, Türkiye artık ciddiye alınmıyor, zira ciddiye alınacak halde değil.