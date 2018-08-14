Yandaş gazeteden Katar'a tepki

AKP'ye yakın Takvim Gazetesi, hükümetin bir zamanlar en büyük destekçisi olan Katar'ı ihanetle suçladı.

Haberde, "Türkiye'nin zor zamanlarında destek olduğu Katar sessiz kalmayı tercih ederek ihanete imza attı" ifadelerine yer verdi.

2017 yılında Körfez ülkeleriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ambargo uygulanan Katar'a en büyük yardım Türkiye'den gelmişti. Ülkede market rafları dahi boşalmıştı. Türkiye, kaldırdığı uçaklarla ülkeye gıda malzemesi göndermişti.

Döviz kurlarının rekor seviyede artış göstermesi sonrası hükümet 'ekonomik savaş' ilan etti. Krizden ABD'yi sorumlu tuttu. Ancak Katar'dan herhangi bir destek açıklaması gelmeyince havuz medyası Katar'ı ihanetle suçladı.