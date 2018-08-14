Özkök'ten Dilmen'e 'dolar' tepkisi

YAHU Rıdvan Dilmen kardeşim...

Sen konuşma...

Bak zaten adın çıkmış “Şeytan”a, hiç olmazsa o karışmasın bu işe...

*

Orada burada “Çevreye yakınım” diye geziyorsun...

Ağzından çıkanı ciddiye alıyor insanlar...

Ama ağzından çıkanın ne anlama geldiğinin zerre kadar farkında değilsin...

*

Önceki akşam çıkmış ahkâm kesiyorsun:

‘Şeytan’ kardeşim, sen burnunu sokma bu işe

“Büyük işadamlarımızın, bu ülkede para kazanmış işadamları, paralarını bir yerlere götürdülerse, gerekirse istihbaratla geri getirilmeli...”

*

Yahu kardeşim sen bu lafı ederken ülkenin Cumhurbaşkanı, Hazine Bakanı işinsanına, şirketlere güvence vermeye çalışıyor...

“Merak etmeyin yok böyle polis tedbirleri” diye hançeresini yırtıyor.

*

Ama sen o kadar

haddini aşmış, o kadar kendinden geçmişsin ki farkında bile değilsin ağzından çıkan lafın nereye gideceğinden...

*

Yani diyeceğim

lütfen şeytanı karıştırma pişmiş aşa...

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