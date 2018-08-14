Özkök'ten Dilmen'e 'dolar' tepkisi

YAHU Rıdvan Dilmen kardeşim...
Sen konuşma...
Bak zaten adın çıkmış “Şeytan”a, hiç olmazsa o karışmasın bu işe...
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Orada burada “Çevreye yakınım” diye geziyorsun...
Ağzından çıkanı ciddiye alıyor insanlar...
Ama ağzından çıkanın ne anlama geldiğinin zerre kadar farkında değilsin...
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Önceki akşam çıkmış ahkâm kesiyorsun:
‘Şeytan’ kardeşim, sen burnunu sokma bu işe
“Büyük işadamlarımızın, bu ülkede para kazanmış işadamları, paralarını bir yerlere götürdülerse, gerekirse istihbaratla geri getirilmeli...”
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Yahu kardeşim sen bu lafı ederken ülkenin Cumhurbaşkanı, Hazine Bakanı işinsanına, şirketlere güvence vermeye çalışıyor...
“Merak etmeyin yok böyle polis tedbirleri” diye hançeresini yırtıyor.
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Ama sen o kadar
haddini aşmış, o kadar kendinden geçmişsin ki farkında bile değilsin ağzından çıkan lafın nereye gideceğinden...
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Yani diyeceğim
lütfen şeytanı karıştırma pişmiş aşa...