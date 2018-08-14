Ahmet Hakan: Yeter ki hainlik yapma!

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
ELEŞTİRİ OLMAYIP HAİNLİK OLAN ŞEYLER
- Mesela... Sahte “batan şirketler listeleri” hazırlayıp bu listeleri yaymak...
*
- Mesela... Bankalardaki döviz hesapları liraya çevrilecek falan diye palavralar atmak...
*
- Mesela... Dolar artışını körükleyecek her türlü spekülasyona imza atmak...
*
- Mesela... “Sermayeye el konacak” diye ortalığa korku ve tedirginlik salmak...
*
Kısacası olay şu:
Eleştir, öneri getir, fikrini söyle, geçmiş ve gelecek muhasebesi yap, sorumluluğu birilerine yükle falan...
Hepsi serbest.
Yeter ki hainlik yapma!