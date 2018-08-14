14 Ağustos 2018 07:49

Ahmet Hakan: Yeter ki hainlik yapma!

Ahmet Hakan: Yeter ki hainlik yapma!
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'Eleştiri olmayıp hainlik olan şeyler' başlıklı bir yazı kaleme aldı.
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Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

ELEŞTİRİ OLMAYIP HAİNLİK OLAN ŞEYLER

- Mesela... Sahte “batan şirketler listeleri” hazırlayıp bu listeleri yaymak...

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- Mesela... Bankalardaki döviz hesapları liraya çevrilecek falan diye palavralar atmak...

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- Mesela... Dolar artışını körükleyecek her türlü spekülasyona imza atmak...

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- Mesela... “Sermayeye el konacak” diye ortalığa korku ve tedirginlik salmak...

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Kısacası olay şu:

Eleştir, öneri getir, fikrini söyle, geçmiş ve gelecek muhasebesi yap, sorumluluğu birilerine yükle falan...

Hepsi serbest.

Yeter ki hainlik yapma!

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