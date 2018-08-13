Dilipak: 'Bizimkiler', ekranlara çıkmamı engelledi

Hükümete yakın Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, köşesinde Türkiye’ye ekonomi üzerinden operasyon çekildiğini belirtti. Dilipak köşesinde “İçerideki işbirlikçilerden hesap sormadan, evin içindeki hırsızı yakalamadan bu işin üstesinden gelemezsiniz. Ama hırsızın ortakları sadece evin çalışanları değil, içeriden birileri ile de işbirliği içindeler” dedi.

Dilipak’ın “işbirlikçi” olarak nitelendirdiği kişiler için “Evet, en yakınızdakilere bakın bir, güvendiklerinize, görevlendirdiklerinize bakın” diye adres gösterdi.

“BU SÜREÇ SADECE YENİ BİR 15 TEMMUZ DEĞİL, 11 EYLÜL AYNI ZAMANDA”

İşte Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın “Bu gidiş nereye?” başlıklı yazısının ilgili bölümü:

“Türkiye’nin düşmesine, parçalanmasına sistem izin vermez. Eğer böyle bir durum olursa bu dünya savaşı demektir... Bayram sonrası süreç durabilir, ama arkasında içeride ciddi bir operasyondan söz etmek kehanet olmayacaktır. İçerideki işbirlikçilerden hesap sormadan, evin içindeki hırsızı yakalamadan bu işin üstesinden gelemezsiniz. Ama hırsızın ortakları sadece evin çalışanları değil, içeriden birileri ile de işbirliği içindeler... Evet, en yakınızdakilere bakın bir, güvendiklerinize, görevlendirdiklerinize bakın. Bunların para ilişkilerini, fuhuş ve kumar, uyuşturucu, mafya ilişkilerini takibe alın. Çünkü hepsi aynı yere çıkıyor sonuçta. Bu iş bireysel zaafların ötesinde bir durum.

Aceleye getirmeden ve geç kalmadan bir şeyler yapmak gerek.

Şunu görelim, bu yeni bir 15 Temmuz. Bu sefer karşımızda tanklar yok. Bir hayalet savaşı sözkonusu. Ya da hainler her yerde... Yani düşman görünmezlik zırhına büründü. Tek Trump yok. Rothschild’i görmezden gelmeyin. Paranın bir yüzü Rockefeller ise öteki yüzü Rothschild. Rockefeller için cesedi, ruhu İngiltere’de, Rothschild malikhanesinde.

Bu süreç sadece yeni bir 15 Temmuz değil, 11 Eylül aynı zamanda. Hedefte sadece Türkiye yok. Tehdit görünenden daha derin, daha büyük.

Bu köşeyi sürekli okuyanlar hatırlayacaklar, bu konu patates-soğan meselesi değil, et de geliyor, bayramdan önce harekete geçecekler diye uyardım. Ve hep Hz. Yusuf ve Hz. Eyyüb olayını, “içimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından” söz ettim. Ne oldu, hem de seçimlere giderken “bizimkiler” ekranlara çıkmamı engellediler. Sonuç ortada!

Aman ha, öfkeyle kalkmayalım. Yanlış bir adım bu işin bedelini daha da artırabilir ve daha uzun sürmesine sebeb olabilir. Birileri ekonominin başında genç-yeni bir isim olmasını kendi lehlerine kullanmak isteyecektir. Dikkat! Siyaset ve bürokrasi için sırada bekleyenler, bu iş bu saatten sonra sizin için dua ile istenen bir belaya dönebilir.

O sözü edilen MASAK operasyonu piyasada bir paniğe sebeb olabilir. Domino etkisi ile bütün piyasa krize sürüklenebilir. Yanlış yapan varsa, Maliye, İstihbarat çağırıp konuşsunlar. Doğrudan mediaya malzeme olacak şekilde polisiye operasyonlar ve yargı süreçleri sıkıntı doğurabilir. Birtakım hainler de boş durmuyor. Herhalde oturup bekleyecek halimiz de yok. Öte yandan yapanın da yanına kâr kalmamalı. Ne yapılacaksa, piyasayı panikletmeden yapmalı. Çok geç kalınırsa da bu iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelebilir.

Bu anlamda piyasayla ilgili kamu aktörleri senkronize bir şekilde hareket etmesi gerek. Aktif bir kriz yönetimi şart.

Neyse, yine bu işin uluslararası boyuna tam giremedik. Yarından sonra o konuyu ele alalım inşallah.

Selâm ve dua ile…”