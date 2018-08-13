MB kararlarına yabancı yatırımcılardan tepki!

The Guardian gazetesi, Merkez Bankası'nın bu sabahki hamlesini yabancı yatırımcılara sordu. Yabancı yatırımcılar, Merkez Bankası'nın adımını yeterli bulmadıklarını, piyasalardaki panik halinin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

TL’nin dolar ve Euro karşısındaki değer kaybı Merkez Bankası’nın hamlelerine rağmen devam ederken, yabancı yatırımcılar arasındaki panik devam ediyor. Gazetenin görüş aldığı bir dizi uzman, Merkez Bankası’nın hamlesini yeterli görmediklerini söyledi.

"Yakın zamanda yatışmayacak"

ADSS isimli finans hizmeti şirketinin araştırma bölümü direktörü Konstantinos Anthis, “Erdoğan’ın haftasonunda yaptığı konuşmalar, meydan okumaya devam ettiği için yatırımcıları yatıştırmadı ve Türkiye Merkez Bankası’nın likiditeyi artırma yönündeki önlemleri ana meseleyi, yani TL’deki düşüşü ele almıyor. Erdoğan’ın faiz oranlarını yükseltmekteki isteksizliği, durumun yakın zamanda yatışmayabileceğini gösteriyor” dedi.

"Panik devam edecek"

London Capital Group şirketinden Jasper Lawler piyasalarda kur krizinin yayılmasından endişe duyulduğunu belirterek, “Geçen haftanın sonunda piyasaları saran panik yeni haftanın başında da bir yere gitmiyor” dedi. Lawler, yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak gördükleri Japon Yeni ve İsviçre Frankı’na yöneldiğini söyledi ve “Türkiye’deki kur krizine dair gerilim çok az azalma emaresi gösterdi” ifadelerini kullandı. Lawler, “Kayda değer bir yeni politikanın ortaya konmaması ve Erdoğan’ın meydan okuyan tavrı nedeniyle yatırımcılar pazartesi de hareketli bir güne hazırlanıyor” dedi.

"Merkez Bankası hamlesi yeterli dğeil"

Döviz takası firması FXTM’den piyasa stratejisti Hussein Sayed ise Türkiye’de ‘hemen daha kararlı adımlar atılması gerektiği’ yorumunu yaptı. Sayed şu ifadeleri kullandı: “Enflasyonun yüzde 20’nin üzerine çıkması beklenirken, cari açık açılmaya devam ederken, tahvil gelirleri rekor seviyedeyken ve ABD’yle siyasi gerilim artarken, Türkiye yönetimini TL’deki kan kaybını engellemek için sınırlı seçeneği var. Yatırımcıların, işlerin tamamen kontrolden çıkmasını engellemek için ciddi ekonomik ve siyasi önlemler görmeye ihtiyacı var. Buna, Merkez Bankası’nın acilen faiz artırması, sermaye kontrolleri getirmesi, bütçe reformu yapması, IMF veya başka borç verenlerden bir kurtarma paketi alması ve Donald Trump ile diplomatik kavgaya son vermesi de dahil. Bu önlemler alınana dek, yatırımcılar Türkiye’deki varlıklarını satmaya devam edecektir.”

"Erdoğan'ın politikalarını tersine çevirmesi gerekiyor"

İsveç Bankası SEB’in baş ekonomisti Robert Bergqvist ise Twitter hesabından şu yorumu yaptı: “Türkiye Merkez Bankası TL üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyor ama Erdoğan’ın konjonktürle aynı yönde hareket eden ekonomi politikalarını tersine çevirmenin ve Türkiye’yi yabancı yatırımcı için çekici hale getirmenin vakti geldi. Bunu yapacak mı?”

Borç veren bankaların hisseleri düştü

The Guardian, Türkiye’de bir dizi bankaya döviz üzerinden borç veren İspanyol BBVA, İtalyan UniCredit ve Fransız BNP Paribas bankalarının hisse değerlerinin de bu sabah düştüğünü yazdı.